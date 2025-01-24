https://ria.ru/20250124/kiev-1995314050.html

Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76

Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2025

Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76

Украинские власти ничего не объяснили и не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении в январе прошлого года самолета Ил-76, пишет в день... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:17:00+03:00

2025-01-24T13:17:00+03:00

2025-01-24T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти ничего не объяснили и не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении в январе прошлого года самолета Ил-76, пишет в день годовщины катастрофы газета New York Times со ссылкой на дочь одного из пленных. "У нас много вопросов по этой ситуации... Они (украинские военные власти - ред.) собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы", - заявила изданию София Соболева, которая уверена, что ее отец находился в самолете. Девушка отметила, что семьи погибших "логически понимают", что самолет сбила Украина, но "не обладают официальными данными". Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил газете, что участвовал в передаче останков погибших при крушении, однако не принимал участия в процессе опознания. Издание также отмечает, что в офисе генпрокурора и службах безопасности Украины не ответили на вопросы о статусе расследования даже спустя год после катастрофы. ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что Россия передала украинской стороне тела погибших военнопленных.

https://ria.ru/20240625/samolet-1955318376.html

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988201030.html

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в мире, россия, татьяна москалькова, ил-76, киев