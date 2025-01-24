Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76
NYT: украинские власти не ответили на вопросы родных погибших при крушении Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти ничего не объяснили и не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении в январе прошлого года самолета Ил-76, пишет в день годовщины катастрофы газета New York Times со ссылкой на дочь одного из пленных.
"У нас много вопросов по этой ситуации... Они (украинские военные власти - ред.) собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы", - заявила изданию София Соболева, которая уверена, что ее отец находился в самолете.
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Девушка отметила, что семьи погибших "логически понимают", что самолет сбила Украина, но "не обладают официальными данными".
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил газете, что участвовал в передаче останков погибших при крушении, однако не принимал участия в процессе опознания. Издание также отмечает, что в офисе генпрокурора и службах безопасности Украины не ответили на вопросы о статусе расследования даже спустя год после катастрофы.
ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что Россия передала украинской стороне тела погибших военнопленных.
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