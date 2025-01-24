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Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2025
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13:17 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/kiev-1995314050.html
Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76
Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2025
Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76
Украинские власти ничего не объяснили и не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении в январе прошлого года самолета Ил-76, пишет в день... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:17:00+03:00
2025-01-24T13:17:00+03:00
в мире
россия
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ил-76
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти ничего не объяснили и не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении в январе прошлого года самолета Ил-76, пишет в день годовщины катастрофы газета New York Times со ссылкой на дочь одного из пленных. "У нас много вопросов по этой ситуации... Они (украинские военные власти - ред.) собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы", - заявила изданию София Соболева, которая уверена, что ее отец находился в самолете. Девушка отметила, что семьи погибших "логически понимают", что самолет сбила Украина, но "не обладают официальными данными". Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил газете, что участвовал в передаче останков погибших при крушении, однако не принимал участия в процессе опознания. Издание также отмечает, что в офисе генпрокурора и службах безопасности Украины не ответили на вопросы о статусе расследования даже спустя год после катастрофы. ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что Россия передала украинской стороне тела погибших военнопленных.
https://ria.ru/20240625/samolet-1955318376.html
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в мире, россия, татьяна москалькова, ил-76, киев
В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Ил-76, Киев
Киев не ответил на вопросы родных погибших при крушении Ил-76

NYT: украинские власти не ответили на вопросы родных погибших при крушении Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти ничего не объяснили и не ответили на вопросы родных военнопленных, погибших при крушении в январе прошлого года самолета Ил-76, пишет в день годовщины катастрофы газета New York Times со ссылкой на дочь одного из пленных.
"У нас много вопросов по этой ситуации... Они (украинские военные власти - ред.) собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы", - заявила изданию София Соболева, которая уверена, что ее отец находился в самолете.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Девушка отметила, что семьи погибших "логически понимают", что самолет сбила Украина, но "не обладают официальными данными".
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил газете, что участвовал в передаче останков погибших при крушении, однако не принимал участия в процессе опознания. Издание также отмечает, что в офисе генпрокурора и службах безопасности Украины не ответили на вопросы о статусе расследования даже спустя год после катастрофы.
ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что Россия передала украинской стороне тела погибших военнопленных.
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