https://ria.ru/20250124/japonija-1995258144.html

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией - РИА Новости, 24.01.2025

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь заявил о нацеленности Токио на заключение... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:20:00+03:00

2025-01-24T09:20:00+03:00

2025-01-24T09:20:00+03:00

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ТОКИО, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь заявил о нацеленности Токио на заключение мирного договора с Россией после разрешения существующий разногласий, хотя отношения двух стран переживают "тяжелые времена". Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента. "Наши отношения с Россией переживают тяжелые времена. Однако, мы по-прежнему нацелены на заключение мирного договора после разрешения существующего территориального вопроса", - отметил глава японского правительства. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

https://ria.ru/20250116/zakharova-1994042120.html

https://ria.ru/20250120/rossija-1994593212.html

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в мире, япония, россия, сигэру исиба