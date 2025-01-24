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Инфляция в Костромской области держится на уровне ниже среднероссийской - РИА Новости, 24.01.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:36 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/inflyatsiya-1995396113.html
Инфляция в Костромской области держится на уровне ниже среднероссийской
Инфляция в Костромской области держится на уровне ниже среднероссийской - РИА Новости, 24.01.2025
Инфляция в Костромской области держится на уровне ниже среднероссийской
Системная работа администрации Костромской области по борьбе с ростом инфляции позволят сдерживать ее на уровне ниже среднероссийской, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T19:36:00+03:00
2025-01-24T19:36:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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КОСТРОМА, 24 янв – РИА Новости. Системная работа администрации Костромской области по борьбе с ростом инфляции позволят сдерживать ее на уровне ниже среднероссийской, сообщает пресс-служба обладминистрации. По информации регионального отделения ЦБ, в Костромской области годовая инфляция в декабре 2024 года составила 9,45%. Уровень инфляции в регионе сложился ниже уровня инфляции в Центральном федеральном округе (9,92%) и России в целом (9,52%). "Как комментируют в департаменте экономического развития Костромской области, в целом в 2024 году в регионе удалось сдержать инфляцию на среднероссийском уровне, а по некоторым позициям и ниже. Это стало возможным благодаря развитию многоформатной торговли с присутствием на потребительском рынке не только федеральных, но и региональных участников", - говорится в сообщении. Так, в регионе работает более 350 магазинов сетевой торговли, чья доля на рынке составляет 38%. На основные позиции социально значимых товаров торговая наценка не превышает 10%, а во многих случаях стремится к нулю, подчеркивают в департаменте экономического развития Костромской области. Департамент инициирует соглашения с торговыми предприятиями о дальнейшем сдерживании наценки на товары первой необходимости и популяризации местных товаропроизводителей. "Наличие на полках широкого ассортимента продукции костромских производителей также положительно влияет на сдерживание инфляции. Местный продукт широко представлен и в формате фирменной нестационарной торговли - павильоны, киоски. Четыре сотни ярмарок, проведенных в 2024 году, позволили костромичам приобретать продукцию костромских аграриев по ценам производителей", - отмечают в департаменте. Отмечается, что в сдерживании цен в Костромской области важная роль отводится господдержке предприятий АПК. Более 500 миллионов рублей, выделенных костромским производителям из областного бюджета, позволили существенно оптимизировать себестоимость производства и предлагать продукт по более выгодным для потребителя ценам. Кроме того, с помощью нацпроекта "Производительность труда" ведущим предприятиям пищевой промышленности удается также оптимизировать затраты и сохранить отпускную цену на конкурентном уровне. "В целом, немалый рост инфляции компенсирован опережающим ростом заработных плат жителей региона. По данным статистического наблюдения, средняя заработная плата за последний отчетный период прошлого года увеличилась на 20,5%, а в реальном исчислении, то есть за вычетом инфляционной составляющей, на 11%", - сообщили в профильном департаменте.
https://ria.ru/20250121/proekt-1994874174.html
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костромская область, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Костромская область, Костромская область, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
Инфляция в Костромской области держится на уровне ниже среднероссийской

В Костромской области рост инфляции сдерживается на уровне ниже среднероссийской

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк Кострома
 Кострома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 24 янв – РИА Новости. Системная работа администрации Костромской области по борьбе с ростом инфляции позволят сдерживать ее на уровне ниже среднероссийской, сообщает пресс-служба обладминистрации.
По информации регионального отделения ЦБ, в Костромской области годовая инфляция в декабре 2024 года составила 9,45%. Уровень инфляции в регионе сложился ниже уровня инфляции в Центральном федеральном округе (9,92%) и России в целом (9,52%).
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"Как комментируют в департаменте экономического развития Костромской области, в целом в 2024 году в регионе удалось сдержать инфляцию на среднероссийском уровне, а по некоторым позициям и ниже. Это стало возможным благодаря развитию многоформатной торговли с присутствием на потребительском рынке не только федеральных, но и региональных участников", - говорится в сообщении.
Так, в регионе работает более 350 магазинов сетевой торговли, чья доля на рынке составляет 38%. На основные позиции социально значимых товаров торговая наценка не превышает 10%, а во многих случаях стремится к нулю, подчеркивают в департаменте экономического развития Костромской области.
Департамент инициирует соглашения с торговыми предприятиями о дальнейшем сдерживании наценки на товары первой необходимости и популяризации местных товаропроизводителей.
"Наличие на полках широкого ассортимента продукции костромских производителей также положительно влияет на сдерживание инфляции. Местный продукт широко представлен и в формате фирменной нестационарной торговли - павильоны, киоски. Четыре сотни ярмарок, проведенных в 2024 году, позволили костромичам приобретать продукцию костромских аграриев по ценам производителей", - отмечают в департаменте.
Отмечается, что в сдерживании цен в Костромской области важная роль отводится господдержке предприятий АПК. Более 500 миллионов рублей, выделенных костромским производителям из областного бюджета, позволили существенно оптимизировать себестоимость производства и предлагать продукт по более выгодным для потребителя ценам. Кроме того, с помощью нацпроекта "Производительность труда" ведущим предприятиям пищевой промышленности удается также оптимизировать затраты и сохранить отпускную цену на конкурентном уровне.
"В целом, немалый рост инфляции компенсирован опережающим ростом заработных плат жителей региона. По данным статистического наблюдения, средняя заработная плата за последний отчетный период прошлого года увеличилась на 20,5%, а в реальном исчислении, то есть за вычетом инфляционной составляющей, на 11%", - сообщили в профильном департаменте.
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Костромская областьКостромская областьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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