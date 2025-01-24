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В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
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08:07 24.01.2025 (обновлено: 08:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995252519.html
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов
Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:07:00+03:00
2025-01-24T08:10:00+03:00
василий пискарев
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов", - сказал Пискарев.
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василий пискарев, госдума рф, россия, общество
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия, Общество
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов

Депутаты предложили ужесточить наказание за отсутствие маркировки для иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов", - сказал Пискарев.
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Василий ПискаревГосдума РФРоссияОбщество
 
 
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