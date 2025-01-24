https://ria.ru/20250124/gosduma-1995252519.html

В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов

В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025

В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:07:00+03:00

2025-01-24T08:07:00+03:00

2025-01-24T08:10:00+03:00

василий пискарев

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов", - сказал Пискарев.

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

василий пискарев, госдума рф, россия, общество