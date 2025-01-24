https://ria.ru/20250124/gosduma-1995252519.html
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов
Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:07:00+03:00
2025-01-24T08:07:00+03:00
2025-01-24T08:10:00+03:00
василий пискарев
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общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Кроме того, депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов", - сказал Пискарев.
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, россия, общество
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия, Общество
В ГД хотят ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагентов
Депутаты предложили ужесточить наказание за отсутствие маркировки для иноагентов