https://ria.ru/20250124/gladkov-1995274028.html

Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах

Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах - РИА Новости, 24.01.2025

Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах

Новые специализированные дорожные классы будут открыты в школах Белгородской области в этом году для развития кадрового потенциала дорожной отрасли региона,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:36:00+03:00

2025-01-24T10:36:00+03:00

2025-01-24T10:58:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg

БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Новые специализированные дорожные классы будут открыты в школах Белгородской области в этом году для развития кадрового потенциала дорожной отрасли региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Такое поручение губернатор Вячеслав Гладков дал министру автомобильных дорог и транспорта области Сергею Евтушенко после подписания в Москве соглашения о сотрудничестве между БГТУ имени Шухова и Российским университетом транспорта на конференции "Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника, оборудование и материалы: импортозамещение, технологии и производство". Как отметил глава региона, даже несмотря на сложную оперативную обстановку и реальный риск для жизни и здоровья, белгородские дорожники продолжают выполнять свою работу. В правительстве субъекта отметили, что Белгородская область остаётся в числе лучших в стране по качеству дорожной инфраструктуры. Начиная с 2019 года, регион ежегодно признавался лидером в стране по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", который лёг в основу нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", стартовавшего в 2025 году. "Мы будем и дальше развивать кадровый потенциал дорожного хозяйства в регионе, привлекая молодёжь… Нужно создавать мотивацию у детей к выбору будущей профессии с ранних лет. Поэтому с нового учебного года откроем новые специализированные классы — дорожные", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор подчеркнул, что специалисты области стараются подготовить детей к профессиональной деятельности буквально с детского сада. В школах региона уже работают медицинские классы, агроклассы, формируем металлургические и педагогические классы. Первый дорожный класс по принципу существующих в регионе медицинских откроют 1 сентября. В правительстве региона добавили, что на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 20,6 миллиарда, в 2027 году — 21,9 миллиарда рублей. Всего же за три года в регионе планируется построить и отремонтировать более 830 километров дорог. Также в рамках программы дорожных работ в текущем году в Белгородской области построят и капитально отремонтируют 378 километров автомобильных дорог, 15,5 километра сетей наружного освещения и 16 искусственных сооружений.

https://ria.ru/20250120/gladkov-1994618985.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков