Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:36 24.01.2025 (обновлено: 10:58 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gladkov-1995274028.html
Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах
Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах - РИА Новости, 24.01.2025
Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах
Новые специализированные дорожные классы будут открыты в школах Белгородской области в этом году для развития кадрового потенциала дорожной отрасли региона,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:36:00+03:00
2025-01-24T10:58:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg
БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Новые специализированные дорожные классы будут открыты в школах Белгородской области в этом году для развития кадрового потенциала дорожной отрасли региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Такое поручение губернатор Вячеслав Гладков дал министру автомобильных дорог и транспорта области Сергею Евтушенко после подписания в Москве соглашения о сотрудничестве между БГТУ имени Шухова и Российским университетом транспорта на конференции "Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника, оборудование и материалы: импортозамещение, технологии и производство". Как отметил глава региона, даже несмотря на сложную оперативную обстановку и реальный риск для жизни и здоровья, белгородские дорожники продолжают выполнять свою работу. В правительстве субъекта отметили, что Белгородская область остаётся в числе лучших в стране по качеству дорожной инфраструктуры. Начиная с 2019 года, регион ежегодно признавался лидером в стране по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", который лёг в основу нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", стартовавшего в 2025 году. "Мы будем и дальше развивать кадровый потенциал дорожного хозяйства в регионе, привлекая молодёжь… Нужно создавать мотивацию у детей к выбору будущей профессии с ранних лет. Поэтому с нового учебного года откроем новые специализированные классы — дорожные", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор подчеркнул, что специалисты области стараются подготовить детей к профессиональной деятельности буквально с детского сада. В школах региона уже работают медицинские классы, агроклассы, формируем металлургические и педагогические классы. Первый дорожный класс по принципу существующих в регионе медицинских откроют 1 сентября. В правительстве региона добавили, что на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 20,6 миллиарда, в 2027 году — 21,9 миллиарда рублей. Всего же за три года в регионе планируется построить и отремонтировать более 830 километров дорог. Также в рамках программы дорожных работ в текущем году в Белгородской области построят и капитально отремонтируют 378 километров автомобильных дорог, 15,5 километра сетей наружного освещения и 16 искусственных сооружений.
https://ria.ru/20250120/gladkov-1994618985.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9edc02268b0d630ac00a38e2d17b8333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах

Губернатор Гладков рассказал об открытии дорожных классов в белгородских школах

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Новые специализированные дорожные классы будут открыты в школах Белгородской области в этом году для развития кадрового потенциала дорожной отрасли региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Такое поручение губернатор Вячеслав Гладков дал министру автомобильных дорог и транспорта области Сергею Евтушенко после подписания в Москве соглашения о сотрудничестве между БГТУ имени Шухова и Российским университетом транспорта на конференции "Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника, оборудование и материалы: импортозамещение, технологии и производство".
Как отметил глава региона, даже несмотря на сложную оперативную обстановку и реальный риск для жизни и здоровья, белгородские дорожники продолжают выполнять свою работу. В правительстве субъекта отметили, что Белгородская область остаётся в числе лучших в стране по качеству дорожной инфраструктуры. Начиная с 2019 года, регион ежегодно признавался лидером в стране по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", который лёг в основу нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", стартовавшего в 2025 году.
"Мы будем и дальше развивать кадровый потенциал дорожного хозяйства в регионе, привлекая молодёжь… Нужно создавать мотивацию у детей к выбору будущей профессии с ранних лет. Поэтому с нового учебного года откроем новые специализированные классы — дорожные", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что специалисты области стараются подготовить детей к профессиональной деятельности буквально с детского сада. В школах региона уже работают медицинские классы, агроклассы, формируем металлургические и педагогические классы. Первый дорожный класс по принципу существующих в регионе медицинских откроют 1 сентября.
В правительстве региона добавили, что на программу дорожных работ в Белгородской области в 2025 году выделят 19,2 миллиарда рублей, в 2026 году — 20,6 миллиарда, в 2027 году — 21,9 миллиарда рублей. Всего же за три года в регионе планируется построить и отремонтировать более 830 километров дорог.
Также в рамках программы дорожных работ в текущем году в Белгородской области построят и капитально отремонтируют 378 километров автомобильных дорог, 15,5 километра сетей наружного освещения и 16 искусственных сооружений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Гладков: занятия для детей в соцучреждениях должны быть бесплатными
20 января, 14:25
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала