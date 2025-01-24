Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС судьбу Труфанова и Харкина
Замглавы МИД Богданов: Россия заинтересована в освобождении Труфанова и Харкина
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, выразив заинтересованность Москвы в их приоритетном освобождении, сообщили в российском дипведомстве.
"С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В российском дипведомстве добавили, что в ходе беседы была отмечена необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также безотлагательного оказания гуманитарной помощи населению зоны конфликта.
Богданов также провел телефонный разговор с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни.
"В ходе обмена мнениями по ситуации на палестинских территориях была акцентирована важность соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и подчеркнута необходимость оказания срочного гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий", - сообщил о разговоре МИД России.
В дипведомстве добавили, что Богданов отметил актуальность возобновления усилий по скорейшему достижению палестинского национального единства на политической платформе ООП как ключевой предпосылки для создания государства Палестина.
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