https://ria.ru/20250124/bogdanov-1995394406.html

Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС судьбу Труфанова и Харкина

Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС судьбу Труфанова и Харкина - РИА Новости, 24.01.2025

Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС судьбу Труфанова и Харкина

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:28:00+03:00

2025-01-24T19:28:00+03:00

2025-01-24T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, выразив заинтересованность Москвы в их приоритетном освобождении, сообщили в российском дипведомстве. "С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что в ходе беседы была отмечена необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также безотлагательного оказания гуманитарной помощи населению зоны конфликта. Богданов также провел телефонный разговор с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни. "В ходе обмена мнениями по ситуации на палестинских территориях была акцентирована важность соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и подчеркнута необходимость оказания срочного гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий", - сообщил о разговоре МИД России. В дипведомстве добавили, что Богданов отметил актуальность возобновления усилий по скорейшему достижению палестинского национального единства на политической платформе ООП как ключевой предпосылки для создания государства Палестина.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

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в мире, россия, донбасс, москва, михаил богданов, организация освобождения палестины, хамас