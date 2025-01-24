https://ria.ru/20250124/biznes-1995329702.html

В Томской области центр "Мой бизнес" помог более 35 тысяч раз за пять лет

В Томской области центр "Мой бизнес" помог более 35 тысяч раз за пять лет - РИА Новости, 24.01.2025

В Томской области центр "Мой бизнес" помог более 35 тысяч раз за пять лет

Центр "Мой бизнес" Томской области оказал поддержку предпринимателям более 35 тысяч раз за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Томской области оказал поддержку предпринимателям более 35 тысяч раз за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, предприниматели региона получили 11,25 тысячи консультаций, 1,9 тысячи комплексных услуг для роста и развития, а также 564 услуги по рекламе и продвижению. Было проведено более тысячи семинаров, мастер-классов и тренингов по старту и ведению бизнеса, организовано 97 выставок, бизнес-миссий и стажировок. По словам замгубернатора региона по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потёмкина, центр помогает бизнесу быстро и эффективно стартовать, а также развиваться при поддержке специалистов и опытных томских бизнесменов. Кроме того, более 2 тысяч самозанятых региона стали получателями услуг центра. Они смогли разместить продукцию на маркетплейсах, приняли участие в фестивалях, форумах, ярмарках и других событийных мероприятиях Томской области. Также экспортно ориентированные компании региона приняли участие в 57 международных выставках и 35 бизнес-миссиях, заключили 246 экспортных контрактов. Число экспортеров в сфере малого бизнеса увеличилось на 40% с помощью Центра поддержки экспорта, который работает на базе центра "Мой бизнес".

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