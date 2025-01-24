https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995251459.html
В Ленинградской области сбили два беспилотника
В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
В Ленинградской области сбили два беспилотника
Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:44:00+03:00
2025-01-24T07:44:00+03:00
2025-01-24T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новгородская область
ленинградская область
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
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происшествия, новгородская область, ленинградская область, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новгородская область, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ленинградской области сбили два беспилотника
Губернатор Дрозденко: силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области