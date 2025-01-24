https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995251459.html

В Ленинградской области сбили два беспилотника

В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025

В Ленинградской области сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:44:00+03:00

2025-01-24T07:44:00+03:00

2025-01-24T07:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новгородская область

ленинградская область

александр дрозденко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995250972.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область, ленинградская область, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф)