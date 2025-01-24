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В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995251459.html
В Ленинградской области сбили два беспилотника
В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
В Ленинградской области сбили два беспилотника
Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:44:00+03:00
2025-01-24T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новгородская область
ленинградская область
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995250972.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, ленинградская область, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новгородская область, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ленинградской области сбили два беспилотника

Губернатор Дрозденко: силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
07:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовгородская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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