https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995250972.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:38:00+03:00
2025-01-24T07:38:00+03:00
2025-01-24T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки беспилотников была объявлена в регионе 23 января в 19.17 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников