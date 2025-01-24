https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995239758.html
В Тульской области сбили два беспилотника
В Тульской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
В Тульской области сбили два беспилотника
Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:13:00+03:00
2025-01-24T03:13:00+03:00
2025-01-24T03:13:00+03:00
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происшествия
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Нейтрализовано два БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в Telegram-канале. Он также добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона накануне в 22.04 мск, отменена.
https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области сбили два беспилотника
Губернатор Миляев: в Тульской области сбили два беспилотника