https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995239758.html

В Тульской области сбили два беспилотника

В Тульской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025

В Тульской области сбили два беспилотника

Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:13:00+03:00

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2025-01-24T03:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Нейтрализовано два БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в Telegram-канале. Он также добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона накануне в 22.04 мск, отменена.

https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html

тульская область

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2025

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происшествия, тульская область, дмитрий миляев