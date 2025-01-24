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В Тульской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995239758.html
В Тульской области сбили два беспилотника
В Тульской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
В Тульской области сбили два беспилотника
Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:13:00+03:00
2025-01-24T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Нейтрализовано два БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в Telegram-канале. Он также добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона накануне в 22.04 мск, отменена.
https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html
тульская область
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области сбили два беспилотника

Губернатор Миляев: в Тульской области сбили два беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два БПЛА нейтрализованы на территории Тульской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Нейтрализовано два БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он также добавил, что опасность атаки БПЛА, объявленная на территории региона накануне в 22.04 мск, отменена.
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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