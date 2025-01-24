https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995239222.html

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:58:00+03:00

2025-01-24T02:58:00+03:00

2025-01-24T04:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250123/opasnost-1995226285.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин