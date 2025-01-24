https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995343415.html
Стендап-комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии
Стендап-комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2025
Стендап-комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии
Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко внесен в список экстремистов в Белоруссии, его фамилия указана в обновленном перечне организаций, причастных к... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:19:00+03:00
2025-01-24T15:19:00+03:00
2025-01-24T15:19:00+03:00
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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко внесен в список экстремистов в Белоруссии, его фамилия указана в обновленном перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте белорусского МВД. Тридцатого декабря 2024 года Минский городской суд заочно признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и приговорил артиста к шести годам колонии. Суд постановил признать фигуранта виновным по трем уголовным статьям - "публичное оскорбление президента Белоруссии", "умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды", "клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления". Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении Комиссаренко 15 августа 2024 года.
https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Стендап-комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии
Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии