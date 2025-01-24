https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

Новая Белоруссия спасет Украину и Европу

Новая Белоруссия спасет Украину и Европу - РИА Новости, 24.01.2025

Новая Белоруссия спасет Украину и Европу

Во время встречи с трудовым коллективом Минского автомобильного завода Александр Лукашенко сделал заявление — интересное и открывающее широкий простор для... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:06:00+03:00

белоруссия

россия

энергетика

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995193778_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_46f90b0705075975d1a11bdd14bf9f15.jpg

Во время встречи с трудовым коллективом Минского автомобильного завода Александр Лукашенко сделал заявление — интересное и открывающее широкий простор для мыслей и прогнозов. Лидер братского государства обмолвился, что собирается в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным проект строительства второй атомной электростанции на территории республики.В качестве побудительных причин Александр Григорьевич называет постоянно растущее потребление электроэнергии промышленностью (что правда), возрастающее строительство жилых многоквартирных и частных домов, где используется электроотопление и обогрев, а также расширение парка электротранспорта.Естественно, данный перечень не отражает все потенциальные рынки сбыта белорусских атомных мегаватт-часов. Но прежде чем выйти на просторы допущений и прогнозов, по доброй традиции наших встреч пробежим по базовым цифрам. Парадокс нашей синеокой соседки в том, что вот она, рядом, но знаем мы о Белоруссии зачастую меньше, чем о Соединенных Штатах и Европе.Все объекты энергетики в республике находятся в собственности и под управлением государства, для Минска это — принципиальный момент. В структуру государственного производственного объединения "Белэнерго" входят шесть унитарных вертикально интегрированных предприятий (РУП), сформированных по территориальному принципу ("Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго" и "Могилевэнерго"). Сюда же, но с особым статусом входит Белорусская АЭС в городе Островце.Организационная структура "Белэнерго" практически самодостаточна, так как располагает всеми дивизионами, необходимыми для текущей деятельности, плановой модернизации и кадрового самообеспечения. Из названий структурных подразделений сразу понятны направления их работы: энергосетьпроект, энергострой, энергоналадка, энергоснабкомплект, экономэнерго. Сбоку примостились профильный колледж и центр повышения квалификации сотрудников.Со времен СССР республика, стоявшая на переднем рубеже производства, до зубов вооружена объектами генерации. До появления БелАЭС свет и тепло в дома, цеха, больницы, школы и контактные сети подавали 40 тепловых станций, в число которых входят три ГРЭС, 26 энергоцентралей, девять мини-ТЭЦ и самостоятельная котельная в Осиповичах.Нужно отдать должное нашим соседям: они постоянно модернизируют свою инфраструктуру. Силами научно-исследовательского предприятия "Белнипиэнергопром" проведено частичное или глубокое обновление ключевых электростанций, среди которых Минские ТЭЦ 2-5, а также их коллеги из Орши, Мозыря, Полоцка, Пинска, Бобруйска, Бреста, Гомеля.Четырнадцатого июля 2023 года в республиканскую сеть официально включился второй энергоблок БелАЭС — и с того момента установленная электрическая мощность белорусской энергосистемы составляет 11,5 гигаватта. Из них 10,9 гигаватта обеспечивают тепловые (маневровые) электростанции и БелАЭС. На долю возобновляемых источников — к слову, их число в Белоруссии растет — приходится 630 мегаватт. Весь этот хозяйственный комплекс позволяет генерировать 41 миллиард киловатт-часов в год. Именно такие показатели озвучил в интервью заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, добавив, что всего за год внутреннее потребление в стране выросло на 2,5 миллиарда киловатт-часов.Структура расходования электроэнергии у белорусов следующая: 55 процентов съедает промышленность; 23,5 процента уходит на нужды населения; сельское хозяйство и транспорт оттягивают на себя три и пять процентов соответственно; остатки резервируются под прочих потребителей.Ну а теперь в сторону скучные цифры, нас ждет основное блюдо.По заявлению заместителя министра энергетики Белоруссии, все электричество, генерируемое на БелАЭС, без остатка расходуется на собственные нужды страны. Запуск второго энергоблока увеличил долю атомного электричества в балансе Белоруссии до 40 процентов, махом сняв колоссальную нагрузку с тепловых станций, а также полностью ликвидировал необходимость импорта. До этого времени Минск закупал в России, Литве и на Украине порядка 15 гигаватт-часов в год, на что приходилось выделять изрядные бюджетные деньги. Сейчас такой необходимости больше нет, и Александр Лукашенко издалека намекает, что вполне можно было бы построить еще пару энергоблоков в Островце. Либо в резерве имеется сертифицированная по всем мировым требованиям площадка восточнее Могилева, в непосредственной близости от границы с Россией.Напомним, что под строительство БелАЭС Москва согласовала выделение Минску кредита с государственным обеспечением в размере десяти миллиардов долларов. Деньги эти были напрямую влиты в производственные структуры "Росатома" и смежных организаций, то есть практически материализовались в виде реакторов, контайнментов, труб, генераторов, трансформаторов, охладительных бассейнов и прочей осязаемой инфраструктуры. И когда состоится предметный разговор двух государственных лидеров, денежный аспект, конечно, будет важен, но точно не будет основополагающим. И вот почему.Если представить, что в Белоруссии уже построены третий и четвертый атомные энергоблоки, то страна становится не просто энергодостаточной. По словам того же Виктора Каранкевича, ввод первых двух реакторов БелАЭС позволил Белоруссии снизить импорт российского газа на девять миллиардов кубометров в год. При условии, что Минск ежегодно импортировал из России 20,5 миллиарда кубометров голубого топлива, имеем сокращение почти вполовину. А если вспомнить слова главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, что текущая стоимость газа для Белоруссии составляет 128 долларов за тысячу кубометров, несложно подсчитать и размер финансовой экономии.Строительство еще двух энергоблоков сведет почти до нуля необходимость импорта газа, но и это лишь видимая часть айсберга. Две полноценные АЭС закроют белорусскую генерацию на 70-80 процентов, что позволит без проблем провести тотальный ремонт всех тепловых электростанций. Естественно, что никто их сносить не будет, то есть через некоторое время Белоруссия станет энергоизбыточной, у нее образуются изрядные объемы электроэнергии, которую без малейшего ущерба для себя можно будет продавать за границу.России белорусское электричество не нужно. Также из списка потенциальных покупателей смело вычеркиваем страны Прибалтики с их планово умирающими остатками промышленности.Географический контур оставляет два коридора. Это Украина, куда ведут две 330-киловольтные ЛЭП "Гомель — Чернигов" и "Мозырь — Чернобыль", и Польша: с белорусами поляков соединяют энергомосты "Россь — Белосток" (220 киловольт) и "Брест-2 — Вулька-Добрыньска" (110 киловольт).Конечно, сейчас сложно представить, что Киев и Варшава будут покупать "русское атомное электричество", но если вспомнить, что первый энергоблок БелАЭС строился шесть, а второй — девять лет, то картина сразу меняется. СВО однажды закончится, и на восстановление Украины (любой государственной принадлежности) потребуется целый океан энергии, а мегаватты из Америки в танкере не привезешь. Можно также вспомнить, что у Польши на три восточных воеводства одна угольная электростанция, а еще — что на рубеже 2018 года Будапешт на полном серьезе вел переговоры с Варшавой, предлагая целиком выкупить один из энергоблоков БелАЭС, чтобы все электричество с него шло в Польшу и Венгрию. Кроме того, надо иметь в виду, что в настоящий момент Евросоюз находится в худшем энергокризисе в своей истории, о чем радостно на полях Давоса сообщила мадам фон дер Ляйен.Игры вдолгую бывают очень интересными.

https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993967492.html

https://ria.ru/20241220/promkooperatsiya-1990504456.html

https://ria.ru/20241203/kravchenko-1987122252.html

https://ria.ru/20241203/sg-1987133826.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

белоруссия, россия, энергетика, аналитика