https://ria.ru/20250124/anokhin-1995361758.html

Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики"

Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики" - РИА Новости, 24.01.2025

Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики"

В конце прошлого года главы и сотрудники администраций муниципальных округов Смоленской области проходили комплексную профессиональную переподготовку в рамках... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:41:00+03:00

2025-01-24T16:41:00+03:00

2025-01-24T16:41:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В конце прошлого года главы и сотрудники администраций муниципальных округов Смоленской области проходили комплексную профессиональную переподготовку в рамках образовательной программы НИУ "Высшая школа экономики", по итогам которой выпускникам вручены дипломы об успешном завершении курса, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, образовательная программа состояла из шести практических модулей, посвященных актуальным вопросам муниципального управления. В конце обучения слушатели защитили в Москве итоговые работы, в которых разработаны конкретные меры для решения местных проблем. "Подготовка высококвалифицированных управленцев, особенно на местном уровне – самом близком для людей – имеет сегодня стратегически важное значение. На этом акцентировал внимание президент страны Владимир Владимирович Путин, определив задачу в качестве одного из государственных приоритетов. Для нашей области вопрос повышения компетенций очень значим, так как в прошлом году мы проводили масштабную муниципальную реформу и нужно было помогать главам учиться работать в новых условиях. Кроме того, всем нам предстоит воплотить в жизнь масштабные программы развития опорных населённых пунктов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин. Губернатор выразил уверенность, что новые знания и компетенции, полученные главами, позволят им эффективнее работать на развитие вверенных им округов. "Также благодарю руководителя Центра политических компетенций НИУ ВШЭ Игоря Александровича Школьникова за реализацию ориентированной на практику и очень насыщенной образовательной программы", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250124/predprinimateli-1995287817.html

https://ria.ru/20250123/klaster-1995209575.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин, высшая школа экономики (вшэ)