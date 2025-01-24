Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики"
Главы муниципалитетов Смоленщины прошли обучение в рамках спецпрограммы НИУ ВШЭ
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В конце прошлого года главы и сотрудники администраций муниципальных округов Смоленской области проходили комплексную профессиональную переподготовку в рамках образовательной программы НИУ "Высшая школа экономики", по итогам которой выпускникам вручены дипломы об успешном завершении курса, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
По его словам, образовательная программа состояла из шести практических модулей, посвященных актуальным вопросам муниципального управления. В конце обучения слушатели защитили в Москве итоговые работы, в которых разработаны конкретные меры для решения местных проблем.
"Подготовка высококвалифицированных управленцев, особенно на местном уровне – самом близком для людей – имеет сегодня стратегически важное значение. На этом акцентировал внимание президент страны Владимир Владимирович Путин, определив задачу в качестве одного из государственных приоритетов. Для нашей области вопрос повышения компетенций очень значим, так как в прошлом году мы проводили масштабную муниципальную реформу и нужно было помогать главам учиться работать в новых условиях. Кроме того, всем нам предстоит воплотить в жизнь масштабные программы развития опорных населённых пунктов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин.
Губернатор выразил уверенность, что новые знания и компетенции, полученные главами, позволят им эффективнее работать на развитие вверенных им округов.
"Также благодарю руководителя Центра политических компетенций НИУ ВШЭ Игоря Александровича Школьникова за реализацию ориентированной на практику и очень насыщенной образовательной программы", - резюмировал Анохин.