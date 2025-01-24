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Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики" - РИА Новости, 24.01.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:41 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/anokhin-1995361758.html
Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики"
Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики" - РИА Новости, 24.01.2025
Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики"
В конце прошлого года главы и сотрудники администраций муниципальных округов Смоленской области проходили комплексную профессиональную переподготовку в рамках... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:41:00+03:00
2025-01-24T16:41:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В конце прошлого года главы и сотрудники администраций муниципальных округов Смоленской области проходили комплексную профессиональную переподготовку в рамках образовательной программы НИУ "Высшая школа экономики", по итогам которой выпускникам вручены дипломы об успешном завершении курса, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, образовательная программа состояла из шести практических модулей, посвященных актуальным вопросам муниципального управления. В конце обучения слушатели защитили в Москве итоговые работы, в которых разработаны конкретные меры для решения местных проблем. "Подготовка высококвалифицированных управленцев, особенно на местном уровне – самом близком для людей – имеет сегодня стратегически важное значение. На этом акцентировал внимание президент страны Владимир Владимирович Путин, определив задачу в качестве одного из государственных приоритетов. Для нашей области вопрос повышения компетенций очень значим, так как в прошлом году мы проводили масштабную муниципальную реформу и нужно было помогать главам учиться работать в новых условиях. Кроме того, всем нам предстоит воплотить в жизнь масштабные программы развития опорных населённых пунктов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин. Губернатор выразил уверенность, что новые знания и компетенции, полученные главами, позволят им эффективнее работать на развитие вверенных им округов. "Также благодарю руководителя Центра политических компетенций НИУ ВШЭ Игоря Александровича Школьникова за реализацию ориентированной на практику и очень насыщенной образовательной программы", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250124/predprinimateli-1995287817.html
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смоленская область, василий анохин, высшая школа экономики (вшэ)
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Анохин вручил дипломы выпускникам спецкурса НИУ "Высшая школа экономики"

Главы муниципалитетов Смоленщины прошли обучение в рамках спецпрограммы НИУ ВШЭ

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В конце прошлого года главы и сотрудники администраций муниципальных округов Смоленской области проходили комплексную профессиональную переподготовку в рамках образовательной программы НИУ "Высшая школа экономики", по итогам которой выпускникам вручены дипломы об успешном завершении курса, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
По его словам, образовательная программа состояла из шести практических модулей, посвященных актуальным вопросам муниципального управления. В конце обучения слушатели защитили в Москве итоговые работы, в которых разработаны конкретные меры для решения местных проблем.
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"Подготовка высококвалифицированных управленцев, особенно на местном уровне – самом близком для людей – имеет сегодня стратегически важное значение. На этом акцентировал внимание президент страны Владимир Владимирович Путин, определив задачу в качестве одного из государственных приоритетов. Для нашей области вопрос повышения компетенций очень значим, так как в прошлом году мы проводили масштабную муниципальную реформу и нужно было помогать главам учиться работать в новых условиях. Кроме того, всем нам предстоит воплотить в жизнь масштабные программы развития опорных населённых пунктов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Анохин.
Губернатор выразил уверенность, что новые знания и компетенции, полученные главами, позволят им эффективнее работать на развитие вверенных им округов.
"Также благодарю руководителя Центра политических компетенций НИУ ВШЭ Игоря Александровича Школьникова за реализацию ориентированной на практику и очень насыщенной образовательной программы", - резюмировал Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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