https://ria.ru/20250124/aeroporty-1995252855.html

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 24.01.2025

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:09:00+03:00

2025-01-24T08:09:00+03:00

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пенза

саратов

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. "В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07.37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.

https://ria.ru/20250115/aeroport-1993770390.html

пенза

саратов

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, саратов, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия