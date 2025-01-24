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В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
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08:09 24.01.2025 (обновлено: 08:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/aeroporty-1995252855.html
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:09:00+03:00
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пенза
саратов
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. "В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07.37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.
https://ria.ru/20250115/aeroport-1993770390.html
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пенза, саратов, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пенза, Саратов, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
"В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07.37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.
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ПензаСаратовУльяновскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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