https://ria.ru/20250124/aeroporty-1995252855.html
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:09:00+03:00
2025-01-24T08:09:00+03:00
2025-01-24T08:10:00+03:00
пенза
саратов
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. "В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07.37 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.
https://ria.ru/20250115/aeroport-1993770390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, саратов, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пенза, Саратов, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты