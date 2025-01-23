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В Железногорске пропала школьница - РИА Новости, 23.01.2025
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10:57 23.01.2025 (обновлено: 14:27 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/zheleznogorsk-1995093074.html
В Железногорске пропала школьница
В Железногорске пропала школьница - РИА Новости, 23.01.2025
В Железногорске пропала школьница
В Железногорске пропала девятилетняя школьница, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:57:00+03:00
2025-01-23T14:27:00+03:00
происшествия
курская область
россия
железногорск
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 23 янв — РИА Новости. В Железногорске пропала девятилетняя школьница, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале."Железногорским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетней 2015 года рождения, которая 22 января текущего года не вернулась домой с прогулки, и до настоящего времени данные о ее местонахождении отсутствуют", — говорится в публикации. По данным полиции, девочка накануне вечером гостила у подруги и не вернулась домой.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры."К сожалению, телефон она оставила дома и определить ее местоположение техническими средствами невозможно", — уточнил он.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
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курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, железногорск , александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Россия, Железногорск , Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Железногорске пропала школьница

В Железногорске пропала девятилетняя школьница, ее ищут сотрудники МЧС и МВД

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КУРСК, 23 янв — РИА Новости. В Железногорске пропала девятилетняя школьница, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале.
"Железногорским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетней 2015 года рождения, которая 22 января текущего года не вернулась домой с прогулки, и до настоящего времени данные о ее местонахождении отсутствуют", — говорится в публикации.
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По данным полиции, девочка накануне вечером гостила у подруги и не вернулась домой.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры.
«
"К сожалению, телефон она оставила дома и определить ее местоположение техническими средствами невозможно", — уточнил он.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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ПроисшествияКурская областьРоссияЖелезногорскАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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