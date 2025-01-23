https://ria.ru/20250123/zheleznogorsk-1995093074.html

В Железногорске пропала школьница

В Железногорске пропала школьница - РИА Новости, 23.01.2025

В Железногорске пропала школьница

В Железногорске пропала девятилетняя школьница, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:57:00+03:00

2025-01-23T10:57:00+03:00

2025-01-23T14:27:00+03:00

происшествия

курская область

россия

железногорск

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 23 янв — РИА Новости. В Железногорске пропала девятилетняя школьница, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале."Железногорским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетней 2015 года рождения, которая 22 января текущего года не вернулась домой с прогулки, и до настоящего времени данные о ее местонахождении отсутствуют", — говорится в публикации. По данным полиции, девочка накануне вечером гостила у подруги и не вернулась домой.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры."К сожалению, телефон она оставила дома и определить ее местоположение техническими средствами невозможно", — уточнил он.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

https://ria.ru/20250120/chechnja-1994661990.html

курская область

россия

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, железногорск , александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)