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"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995164139.html
"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском
"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2025
"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском
Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:02:00+03:00
2025-01-23T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским", — написал он.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html
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в мире, европа, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский
"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском

Профессор Малинен: Зеленский создал самый коррумпированный режим с 1945 года

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским", — написал он.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
Вчера, 13:00
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В США жестко отреагировали на обращение Трампа в адрес Путина
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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