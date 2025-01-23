https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995164139.html

"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском

"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2025

"В Европе такого не было". В Финляндии сделали резкое заявление о Зеленском

Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:02:00+03:00

2025-01-23T16:02:00+03:00

2025-01-23T16:02:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским", — написал он.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html

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в мире, европа, украина, владимир зеленский