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Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 23.01.2025 (обновлено: 15:16 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/zaschitniki-1995136574.html
Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей
Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025
Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей
Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 11,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты гражданам, получившим ранение в ходе СВО, повлекшее... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:49:00+03:00
2025-01-23T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 11,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты гражданам, получившим ранение в ходе СВО, повлекшее инвалидность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента выделим фонду "Защитники Отечества" из федерального бюджета более 11 миллиардов 300 миллионов рублей. Следствия эти пойдут на единовременные выплаты тем гражданам, которые в ходе специальной военной операции получили ранения, повлекшие наступление инвалидности, кто исполнил свой долг и теперь нуждается в помощи со стороны государства", - сказал Мишустин на совещании правительства.Глава кабмина отметил, что такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать тот ущерб здоровью, который был нанесен, и как можно быстрее вернуться домой.
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михаил мишустин, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Россия
Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей

Фонд "Защитники Отечества" получит 11,3 млрд рублей на выплаты участникам СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 11,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты гражданам, получившим ранение в ходе СВО, повлекшее инвалидность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента выделим фонду "Защитники Отечества" из федерального бюджета более 11 миллиардов 300 миллионов рублей. Следствия эти пойдут на единовременные выплаты тем гражданам, которые в ходе специальной военной операции получили ранения, повлекшие наступление инвалидности, кто исполнил свой долг и теперь нуждается в помощи со стороны государства", - сказал Мишустин на совещании правительства.
Глава кабмина отметил, что такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать тот ущерб здоровью, который был нанесен, и как можно быстрее вернуться домой.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинРоссия
 
 
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