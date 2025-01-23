https://ria.ru/20250123/zaschitniki-1995136574.html

Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей

Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.01.2025

Фонду "Защитники Отечества" выделят 11,3 миллиарда рублей

Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 11,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты гражданам, получившим ранение в ходе СВО, повлекшее... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:49:00+03:00

2025-01-23T14:49:00+03:00

2025-01-23T15:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство выделит фонду "Защитники Отечества" более 11,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты гражданам, получившим ранение в ходе СВО, повлекшее инвалидность, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента выделим фонду "Защитники Отечества" из федерального бюджета более 11 миллиардов 300 миллионов рублей. Следствия эти пойдут на единовременные выплаты тем гражданам, которые в ходе специальной военной операции получили ранения, повлекшие наступление инвалидности, кто исполнил свой долг и теперь нуждается в помощи со стороны государства", - сказал Мишустин на совещании правительства.Глава кабмина отметил, что такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать тот ущерб здоровью, который был нанесен, и как можно быстрее вернуться домой.

https://ria.ru/20250123/jamal-1995074341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия