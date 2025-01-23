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Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 23.01.2025
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05:24 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zaschita-1995064268.html
Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков
Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 23.01.2025
Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков
Защита американца Роберта Вудлэнда обжаловала в кассационном суде его приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:24:00+03:00
2025-01-23T05:24:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Защита американца Роберта Вудлэнда обжаловала в кассационном суде его приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. "Кассационная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции", - сказал адвокат. Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 года колонии по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок. Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 до 12 лет и 8 месяцев.
https://ria.ru/20241229/ivanov-1991950868.html
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков

Защита американца Вудлэнда обжаловала его приговор за попытку сбыта наркотиков

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Защита американца Роберта Вудлэнда обжаловала в кассационном суде его приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий.
"Кассационная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции", - сказал адвокат.
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Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 года колонии по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок.
Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 до 12 лет и 8 месяцев.
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