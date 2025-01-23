https://ria.ru/20250123/zaschita-1995064268.html

Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков

Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 23.01.2025

Защита Вудлэнда обжаловала приговор за попытку сбыта наркотиков

Защита американца Роберта Вудлэнда обжаловала в кассационном суде его приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:24:00+03:00

2025-01-23T05:24:00+03:00

2025-01-23T05:24:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Защита американца Роберта Вудлэнда обжаловала в кассационном суде его приговор за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. "Кассационная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции", - сказал адвокат. Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 года колонии по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок. Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 до 12 лет и 8 месяцев.

https://ria.ru/20241229/ivanov-1991950868.html

https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

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происшествия, россия, московский городской суд