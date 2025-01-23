В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил об уничтожении энергетического объекта
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье во время воздушной тревоги.
"(В Запорожье - ред.)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Украинское издание "Страны.ua" опубликовало, предположительно, кадры с последствиями удара по упомянутому Федоровым объекту. На ролике виден масштабный пожар на некоем промышленном объекте. Автор видео заявляет, что это завод. По его словам, удар разрушил трансформаторы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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