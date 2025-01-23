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В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995084700.html
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 23.01.2025
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:11:00+03:00
2025-01-23T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье во время воздушной тревоги. "(В Запорожье - ред.)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова. Украинское издание "Страны.ua" опубликовало, предположительно, кадры с последствиями удара по упомянутому Федоровым объекту. На ролике виден масштабный пожар на некоем промышленном объекте. Автор видео заявляет, что это завод. По его словам, удар разрушил трансформаторы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995064433.html
https://ria.ru/20250118/zavod-1994352010.html
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запорожье, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил об уничтожении энергетического объекта

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье во время воздушной тревоги.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
Вчера, 05:27
"(В Запорожье - ред.)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Украинское издание "Страны.ua" опубликовало, предположительно, кадры с последствиями удара по упомянутому Федоровым объекту. На ролике виден масштабный пожар на некоем промышленном объекте. Автор видео заявляет, что это завод. По его словам, удар разрушил трансформаторы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Момент удара по по заводу Мотор Сич в Запорожской области. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В подполье сообщили об ударе по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
18 января, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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