https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995064433.html
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 23.01.2025
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:27:00+03:00
2025-01-23T05:27:00+03:00
2025-01-23T05:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье был слышен взрыв", - сообщает телеканал. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250122/harkov-1995053073.html
https://ria.ru/20250123/vertolet-1995063605.html
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запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
"В Запорожье был слышен взрыв", - сообщает телеканал.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.