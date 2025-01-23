https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995064433.html

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 23.01.2025

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:27:00+03:00

2025-01-23T05:27:00+03:00

2025-01-23T05:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье был слышен взрыв", - сообщает телеканал. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250122/harkov-1995053073.html

https://ria.ru/20250123/vertolet-1995063605.html

запорожье

запорожская область

россия

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запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины