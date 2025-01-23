https://ria.ru/20250123/zakharova-1995147750.html

В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией

В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией - РИА Новости, 23.01.2025

В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией

Слова Владимира Зеленского о том, что переговоры России и Украины весной 2022 года о завершении конфликта якобы не были переговорами, - это дезинформация,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:22:00+03:00

2025-01-23T15:22:00+03:00

2025-01-23T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что переговоры России и Украины весной 2022 года о завершении конфликта якобы не были переговорами, - это дезинформация, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ она обратила внимание на заявления Зеленского в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Зеленского, российско-украинские переговоры начала 2022 года якобы нельзя назвать переговорами. "А что мешало в те дни заявить о том, что это не переговоры? А зачем тогда просили о них? ...Под диктовку написаны были и его нынешние выступления в Давосе, имею в виду, под диктовку этих британских баснописцев, чтобы в очередной раз вбросить в международное информационное пространство очередную дезу. Для того, чтобы увести мировое сообщество по ложному следу", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что с точки зрения сторонников партии войны, в первую очередь англосаксов, главное - не допустить мирного урегулирования. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html

https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, давид арахамия, давос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)