https://ria.ru/20250123/zakharova-1995147750.html
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией - РИА Новости, 23.01.2025
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией
Слова Владимира Зеленского о том, что переговоры России и Украины весной 2022 года о завершении конфликта якобы не были переговорами, - это дезинформация,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:22:00+03:00
2025-01-23T15:22:00+03:00
2025-01-23T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что переговоры России и Украины весной 2022 года о завершении конфликта якобы не были переговорами, - это дезинформация, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ она обратила внимание на заявления Зеленского в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Зеленского, российско-украинские переговоры начала 2022 года якобы нельзя назвать переговорами. "А что мешало в те дни заявить о том, что это не переговоры? А зачем тогда просили о них? ...Под диктовку написаны были и его нынешние выступления в Давосе, имею в виду, под диктовку этих британских баснописцев, чтобы в очередной раз вбросить в международное информационное пространство очередную дезу. Для того, чтобы увести мировое сообщество по ложному следу", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что с точки зрения сторонников партии войны, в первую очередь англосаксов, главное - не допустить мирного урегулирования. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, давид арахамия, давос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Давид Арахамия, Давос, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах в 2022 году дезинформацией
Захарова назвала слова Зеленского об ультиматуме в 2024 году дезинформацией