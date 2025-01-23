https://ria.ru/20250123/zaderzhanie-1995228589.html
В Калининграде задержали убийцу ветерана спустя 14 лет после преступления
В Калининграде задержали убийцу ветерана спустя 14 лет после преступления - РИА Новости, 23.01.2025
В Калининграде задержали убийцу ветерана спустя 14 лет после преступления
Убийцу ветерана войны задержали в Калининграде через 14 лет после преступления, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального следственного... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:57:00+03:00
2025-01-23T22:57:00+03:00
2025-01-23T22:57:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Убийцу ветерана войны задержали в Калининграде через 14 лет после преступления, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального следственного управления (СУ) СК. По версии следствия, в ночь на 25 января 2011 года фигурант и его знакомый проникли в квартиру к проживающему под Калининградом 88-летнему мужчине, избили его, нанесли удары ножом в шею и задушили. Затем похитили из квартиры деньги в сумме 280 тысяч рублей и награды ветерана Великой Отечественной войны, и скрылись с места преступления. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области установлены обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны в 2011 году в поселке Большая Поляна Гвардейского района. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), предъявлено 39-летнему жителю Калининграда", - говорится в сообщении. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В рамках активизации работы по расследованию и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, в ходе системной работы, следователями и сотрудниками полиции путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, повторной кропотливой и последовательной работы с ранее допрошенными свидетелями, удалось получить данные о причастности к совершению этого преступления фигуранта и его знакомого, которому на момент совершения преступления было 25 лет. "В настоящее время 39-летний калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 22 марта 2025 года", - добавили в пресс-службе. Второй фигурант, по имеющимся сведениям, вскоре после убийства ветерана покинул территорию Калининградской области. В настоящее время находится в розыске. По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы.
https://ria.ru/20241119/svo-1984588126.html
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россия, калининград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Калининград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде задержали убийцу ветерана спустя 14 лет после преступления
СК: в Калининграде задержали убийцу ветерана в 2011 году
КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости.
Убийцу ветерана войны задержали в Калининграде через 14 лет после преступления, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба
регионального следственного управления (СУ) СК.
По версии следствия, в ночь на 25 января 2011 года фигурант и его знакомый проникли в квартиру к проживающему под Калининградом
88-летнему мужчине, избили его, нанесли удары ножом в шею и задушили. Затем похитили из квартиры деньги в сумме 280 тысяч рублей и награды ветерана Великой Отечественной войны, и скрылись с места преступления.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России
по Калининградской области
установлены обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны в 2011 году в поселке Большая Поляна Гвардейского района
. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), предъявлено 39-летнему жителю Калининграда", - говорится в сообщении.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В рамках активизации работы по расследованию и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, в ходе системной работы, следователями и сотрудниками полиции путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, повторной кропотливой и последовательной работы с ранее допрошенными свидетелями, удалось получить данные о причастности к совершению этого преступления фигуранта и его знакомого, которому на момент совершения преступления было 25 лет.
"В настоящее время 39-летний калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 22 марта 2025 года", - добавили в пресс-службе.
Второй фигурант, по имеющимся сведениям, вскоре после убийства ветерана покинул территорию Калининградской области. В настоящее время находится в розыске.
По уголовному делу продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы.