Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области повторно прозвучали взрывы - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/vzryvy-1995053255.html
В Запорожской области повторно прозвучали взрывы
В Запорожской области повторно прозвучали взрывы - РИА Новости, 23.01.2025
В Запорожской области повторно прозвучали взрывы
Взрывы повторно прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:04:00+03:00
2025-01-23T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взрывы повторно прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит с 22.42 мск. Украинское издание "Страна.ua" уже сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Повторные взрывы", - написал Федоров в своем Telegram-канале. В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после взрывов в некоторых районах оккупированного украинскими войсками города Запорожье "наблюдаются перебои с электроснабжением, а также массовое отключение воды в Коммунарском, Шевченковском и Заводском районах, а также перебои с мобильной связью и интернетом как минимум в пяти районах города". В своем Telegram-канале он добавил, что в Шевченковском районе местные жители сообщают о сильном пожаре, при этом взрывы продолжаются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250122/harkov-1995053073.html
https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html
запорожская область
запорожье
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_e205ba9aa35423a7edae5e1f79f31dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Запорожской области повторно прозвучали взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повторно прозвучали взрывы

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взрывы повторно прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит с 22.42 мск. Украинское издание "Страна.ua" уже сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Харькове прогремел новый взрыв
Вчера, 23:58
"Повторные взрывы", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после взрывов в некоторых районах оккупированного украинскими войсками города Запорожье "наблюдаются перебои с электроснабжением, а также массовое отключение воды в Коммунарском, Шевченковском и Заводском районах, а также перебои с мобильной связью и интернетом как минимум в пяти районах города". В своем Telegram-канале он добавил, что в Шевченковском районе местные жители сообщают о сильном пожаре, при этом взрывы продолжаются.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Николаевской области
Вчера, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала