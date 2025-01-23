В Запорожской области повторно прозвучали взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повторно прозвучали взрывы
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взрывы повторно прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит с 22.42 мск. Украинское издание "Страна.ua" уже сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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"Повторные взрывы", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после взрывов в некоторых районах оккупированного украинскими войсками города Запорожье "наблюдаются перебои с электроснабжением, а также массовое отключение воды в Коммунарском, Шевченковском и Заводском районах, а также перебои с мобильной связью и интернетом как минимум в пяти районах города". В своем Telegram-канале он добавил, что в Шевченковском районе местные жители сообщают о сильном пожаре, при этом взрывы продолжаются.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.