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В ВСУ опасаются оперативного окружения Великой Новоселки в ДНР

В ВСУ опасаются оперативного окружения Великой Новоселки в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

В ВСУ опасаются оперативного окружения Великой Новоселки в ДНР

Ситуация вокруг села Великая Новоселка на западе ДНР напряженная, существуют риски для украинских войск оказаться в оперативном окружении ВС РФ, заявил в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:25:00+03:00

2025-01-23T17:25:00+03:00

2025-01-23T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ситуация вокруг села Великая Новоселка на западе ДНР напряженная, существуют риски для украинских войск оказаться в оперативном окружении ВС РФ, заявил в четверг представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ пытаются организовать эвакуацию своего гарнизона из села Великая Новоселка, однако все возможности для беспрепятственного выхода упущены. "Великая Новоселка сейчас находится в довольно затруднительном положении... Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить", - сказал Трегубов в эфире телеканала "Рада". Он отметил, что особые трудности создает географическое расположение населенного пункта - река, которая пересекает поселок, ограничивает маневры. По словам Трегубова, главной проблемой является то, что на этом направлении, как и на многих других, российские войска имеют большое количественное преимущество. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф