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ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 23.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр"
Киев за сутки потерял до 570 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:49:00+03:00
2025-01-23T12:49:00+03:00
2025-01-23T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 570 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр"
Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" за сутки составили до 570 солдат