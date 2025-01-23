https://ria.ru/20250123/vsu-1995112486.html

ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 23.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки "Центр"

Киев за сутки потерял до 570 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:49:00+03:00

2025-01-23T12:49:00+03:00

2025-01-23T12:59:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 570 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)