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ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 23.01.2025
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10:44 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/vsu-1995090913.html
ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 23.01.2025
ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:44:00+03:00
2025-01-23T10:44:00+03:00
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в семи районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и совершены атаки 48 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, на двух сельхозпредприятиях, складе и 4 транспортных средствах. "В Борисовском районе сёла Беленькое, Богун-Городок и Цаповка атакованы 6 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Новопетровка в ходе обстрела выпущено 3 снаряда и совершены атаки 3 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам с помощью 4 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в 9 населенных пунктах зафиксированы атаки 15 беспилотников. В Грайворонском округе по шести селам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА. "Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка и Колотиловка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и атаке одного беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе… выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 11 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250123/bespilotniki-1995068191.html
https://ria.ru/20250121/gladkov-1994886503.html
https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в семи районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и совершены атаки 48 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, на двух сельхозпредприятиях, складе и 4 транспортных средствах.
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"В Борисовском районе сёла Беленькое, Богун-Городок и Цаповка атакованы 6 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Новопетровка в ходе обстрела выпущено 3 снаряда и совершены атаки 3 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам с помощью 4 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в 9 населенных пунктах зафиксированы атаки 15 беспилотников. В Грайворонском округе по шести селам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА.
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"Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка и Колотиловка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и атаке одного беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе… выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 11 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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