ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 60 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в семи районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и совершены атаки 48 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, на двух сельхозпредприятиях, складе и 4 транспортных средствах.
"В Борисовском районе сёла Беленькое, Богун-Городок и Цаповка атакованы 6 беспилотниками… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Новопетровка в ходе обстрела выпущено 3 снаряда и совершены атаки 3 беспилотников… В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам с помощью 4 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в 9 населенных пунктах зафиксированы атаки 15 беспилотников. В Грайворонском округе по шести селам выпущено 26 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА.
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
21 января, 20:27
"Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка и Колотиловка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и атаке одного беспилотника. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе… выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 11 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.