https://ria.ru/20250123/verkhnevolzhe-1995174943.html

В Верхневолжье реализуют 295 проектов в рамках поддержки местных инициатив

В Верхневолжье реализуют 295 проектов в рамках поддержки местных инициатив - РИА Новости, 23.01.2025

В Верхневолжье реализуют 295 проектов в рамках поддержки местных инициатив

В текущем году в Тверской области будет реализовано 295 проектов по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:53:00+03:00

2025-01-23T16:53:00+03:00

2025-01-23T16:53:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В текущем году в Тверской области будет реализовано 295 проектов по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства. На эти цели из областного бюджета направят порядка 430 миллионов рублей. Решение принято в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. "Главам всех муниципалитетов, министерству региональной политики необходимо очень внимательно следить за реализацией проектов. Каждый муниципалитет за год должен сделать что-то новое и полезное для своей территории. Программа поддержки местных инициатив – это, прежде всего, участие наших граждан, которые голосуют, в том числе и рублем за тот или иной проект. Те главы, которые это успешно, масштабно реализуют, формируют завтрашний день для проживающих на территории. Люди понимают, что у них есть перспектива, о них заботятся, их слышат. И инвесторы, которые приходят, понимают, что муниципалитет развивается", – приводятся в сообщении слова Рудени. Отмечается, что с 2025 года в Верхневолжье в рамках ППМИ будет реализовано новое направление – молодежные проекты. Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет включительно могли представить свои идеи по развитию территорий в своих муниципалитетах. При этом, чтобы проект получил статус молодежного, количество молодых людей должно было составлять не менее 60% от общего числа участников собрания, посвященного реализации инициативы. В этом году будет поддержано 22 молодежных проекта. Основное внимание молодежь уделила обустройству детских площадок, объектов образования, культуры, спорта, приобретению оборудования для проведения мероприятий. По данным пресс-службы, участниками ППМИ в этом году являются 37 муниципальных образований региона. По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными стали Старицкий (44), Лихославльский (30), Ржевский (19), Конаковский (17), Калининский (16), Вышневолоцкий (15) округа, а также город Тверь (18). В программу вошли проекты по приобретению специализированной техники, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, благоустройству мест массового отдыха, дворовых территорий, контейнерных площадок и другие. Не прошедшие отбор ЗАТО Солнечный, Нелидовский и Молоковский округа будут дорабатывать свои заявки, и по результатам возможной экономии их проекты также могут быть включены в программу. "ППМИ действует в Верхневолжье с 2013 года. В 2024 году был реализован 331 проект. Для реализации инициатив помимо средств областного бюджета также привлекаются средства муниципалитетов и местных жителей, софинансирование из внебюджетных источников", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250122/vospitanie-1995003919.html

тверь

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тверь, игорь руденя