https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208535.html

Сырский выступил за введение цензуры на Украине

Сырский выступил за введение цензуры на Украине - РИА Новости, 23.01.2025

Сырский выступил за введение цензуры на Украине

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:21:00+03:00

2025-01-23T19:21:00+03:00

2025-01-23T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна. "Нужна… Войны происходят и происходит определенный комплекс действий, который необходимо выполнять, они обозначаются законом Украины, в частности, о правовом режиме военного положения и там много ограничений", - сказал Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар", отвечая на вопрос, нужна ли цензура в стране. Сейчас законодательство Украины запрещает публиковать информацию, фото и видео военных объектов, перемещения военной техники, последствий взрывов. Также к уголовной ответственности привлекаются граждане, публикующие в соцсетях информацию о местах, где сотрудники военкоматов устраивают облавы на военнообязанных.

https://ria.ru/20241225/ukraintsy-1991328972.html

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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины