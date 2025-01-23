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Сырский выступил за введение цензуры на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
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19:21 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208535.html
Сырский выступил за введение цензуры на Украине
Сырский выступил за введение цензуры на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Сырский выступил за введение цензуры на Украине
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:21:00+03:00
2025-01-23T19:21:00+03:00
в мире
украина
александр сырский
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна. "Нужна… Войны происходят и происходит определенный комплекс действий, который необходимо выполнять, они обозначаются законом Украины, в частности, о правовом режиме военного положения и там много ограничений", - сказал Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар", отвечая на вопрос, нужна ли цензура в стране. Сейчас законодательство Украины запрещает публиковать информацию, фото и видео военных объектов, перемещения военной техники, последствий взрывов. Также к уголовной ответственности привлекаются граждане, публикующие в соцсетях информацию о местах, где сотрудники военкоматов устраивают облавы на военнообязанных.
https://ria.ru/20241225/ukraintsy-1991328972.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский выступил за введение цензуры на Украине

Главком ВСУ Сырский заявил, что Украине нужно ввести цензуру

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна.
"Нужна… Войны происходят и происходит определенный комплекс действий, который необходимо выполнять, они обозначаются законом Украины, в частности, о правовом режиме военного положения и там много ограничений", - сказал Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар", отвечая на вопрос, нужна ли цензура в стране.
Сейчас законодательство Украины запрещает публиковать информацию, фото и видео военных объектов, перемещения военной техники, последствий взрывов. Также к уголовной ответственности привлекаются граждане, публикующие в соцсетях информацию о местах, где сотрудники военкоматов устраивают облавы на военнообязанных.
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В миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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