https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208535.html
Сырский выступил за введение цензуры на Украине
Сырский выступил за введение цензуры на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Сырский выступил за введение цензуры на Украине
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:21:00+03:00
2025-01-23T19:21:00+03:00
2025-01-23T19:21:00+03:00
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский считает, что цензура на Украине нужна. "Нужна… Войны происходят и происходит определенный комплекс действий, который необходимо выполнять, они обозначаются законом Украины, в частности, о правовом режиме военного положения и там много ограничений", - сказал Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар", отвечая на вопрос, нужна ли цензура в стране. Сейчас законодательство Украины запрещает публиковать информацию, фото и видео военных объектов, перемещения военной техники, последствий взрывов. Также к уголовной ответственности привлекаются граждане, публикующие в соцсетях информацию о местах, где сотрудники военкоматов устраивают облавы на военнообязанных.
https://ria.ru/20241225/ukraintsy-1991328972.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский выступил за введение цензуры на Украине
Главком ВСУ Сырский заявил, что Украине нужно ввести цензуру