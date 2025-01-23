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На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины - РИА Новости, 23.01.2025
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09:28 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995077786.html
На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины
На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины - РИА Новости, 23.01.2025
На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины
Пять лет колонии получил мужчина за сбор информации о военных объектах Алтайского края по заказу украинской организации, сообщили журналистам в управлении ФСБ... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:28:00+03:00
2025-01-23T09:28:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 23 янв – РИА Новости. Пять лет колонии получил мужчина за сбор информации о военных объектах Алтайского края по заказу украинской организации, сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону. "Гражданин России, 1983 года рождения, выступающий против проведения специальной военной операции на территории Украины, через интернет-мессенджер установил контакт с представителем украинской организации в целях оказания им на возмездной основе содействия в деятельности, направленной против безопасности России, путем сбора и представления сведений о местонахождении на территории Алтайского края военных объектов, их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны", - говорится в сообщении. О своём сотрудничестве с иностранным государством и иностранной организацией мужчина никому не сообщал, действовал втайне, соблюдая меры конспирации. "УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК России. Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20250122/mosgorsud-1995011618.html
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происшествия, россия, алтайский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины

На Алтае мужчина получил пять лет за сбор данных о военных объектах для Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАРНАУЛ, 23 янв – РИА Новости. Пять лет колонии получил мужчина за сбор информации о военных объектах Алтайского края по заказу украинской организации, сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону.
"Гражданин России, 1983 года рождения, выступающий против проведения специальной военной операции на территории Украины, через интернет-мессенджер установил контакт с представителем украинской организации в целях оказания им на возмездной основе содействия в деятельности, направленной против безопасности России, путем сбора и представления сведений о местонахождении на территории Алтайского края военных объектов, их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны", - говорится в сообщении.
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О своём сотрудничестве с иностранным государством и иностранной организацией мужчина никому не сообщал, действовал втайне, соблюдая меры конспирации.
"УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК России. Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечают в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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