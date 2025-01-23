https://ria.ru/20250123/ukraina-1995077786.html

На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины

На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины - РИА Новости, 23.01.2025

На Алтае мужчина получил срок за сбор данных о военных объектах для Украины

Пять лет колонии получил мужчина за сбор информации о военных объектах Алтайского края по заказу украинской организации, сообщили журналистам в управлении ФСБ... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:28:00+03:00

2025-01-23T09:28:00+03:00

2025-01-23T09:28:00+03:00

происшествия

россия

алтайский край

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАРНАУЛ, 23 янв – РИА Новости. Пять лет колонии получил мужчина за сбор информации о военных объектах Алтайского края по заказу украинской организации, сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону. "Гражданин России, 1983 года рождения, выступающий против проведения специальной военной операции на территории Украины, через интернет-мессенджер установил контакт с представителем украинской организации в целях оказания им на возмездной основе содействия в деятельности, направленной против безопасности России, путем сбора и представления сведений о местонахождении на территории Алтайского края военных объектов, их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны", - говорится в сообщении. О своём сотрудничестве с иностранным государством и иностранной организацией мужчина никому не сообщал, действовал втайне, соблюдая меры конспирации. "УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК России. Решением суда преступник приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20250122/mosgorsud-1995011618.html

https://ria.ru/20250117/pvo-1994135894.html

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алтайский край

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происшествия, россия, алтайский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)