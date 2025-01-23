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В Британии сделали один вывод из ударов ВСУ по России - РИА Новости, 23.01.2025
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04:47 23.01.2025 (обновлено: 05:22 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/udary-1995063287.html
В Британии сделали один вывод из ударов ВСУ по России
В Британии сделали один вывод из ударов ВСУ по России - РИА Новости, 23.01.2025
В Британии сделали один вывод из ударов ВСУ по России
Нанесение ударов по территории России беспилотниками не поможет Украине добиться поставленных целей — такая тактика неэффективна, в украинской разведке... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:47:00+03:00
2025-01-23T05:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нанесение ударов по территории России беспилотниками не поможет Украине добиться поставленных целей — такая тактика неэффективна, в украинской разведке признают, что Россия быстро восстанавливает поврежденные объекты, пишет британский журнал UnHerd."Хотя такие удары, несомненно, мешают экономике &lt;…&gt;, сомнительно, что они cмогут быть для Москвы достаточно болезненными, чтобы заставить ее отчаянно хромать в переговорную комнату", — говорится в материале.Издание со ссылкой на источник в украинской разведке пишет, что Россия успевает восстанавливать поврежденные беспилотниками объекты настолько быстро, что не это позволяет ситуации перерасти в "экзистенциальный кризис", а для Киева подобные удары мало что меняют, потому что там почти полностью полагаются на поставки западных ракет и введение новых санкций.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994903724.html
https://ria.ru/20250120/atacms-1994534843.html
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в мире, россия, киев, украина, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Британии сделали один вывод из ударов ВСУ по России

UnHerd: удары беспилотниками ВСУ по России оказались неэффективны

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нанесение ударов по территории России беспилотниками не поможет Украине добиться поставленных целей — такая тактика неэффективна, в украинской разведке признают, что Россия быстро восстанавливает поврежденные объекты, пишет британский журнал UnHerd.
«
"Хотя такие удары, несомненно, мешают экономике <…>, сомнительно, что они cмогут быть для Москвы достаточно болезненными, чтобы заставить ее отчаянно хромать в переговорную комнату", — говорится в материале.
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Издание со ссылкой на источник в украинской разведке пишет, что Россия успевает восстанавливать поврежденные беспилотниками объекты настолько быстро, что не это позволяет ситуации перерасти в "экзистенциальный кризис", а для Киева подобные удары мало что меняют, потому что там почти полностью полагаются на поставки западных ракет и введение новых санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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