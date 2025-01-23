https://ria.ru/20250123/tramp-1995082557.html

В США хотят, чтобы Европа заплатила за поставки американского оружия Киеву

В США хотят, чтобы Европа заплатила за поставки американского оружия Киеву - РИА Новости, 23.01.2025

В США хотят, чтобы Европа заплатила за поставки американского оружия Киеву

Экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена заявил, что президент США Дональд Трамп должен заставить Европу платить за американские поставки... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:56:00+03:00

2025-01-23T09:56:00+03:00

2025-01-23T09:56:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

джо байден

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена заявил, что президент США Дональд Трамп должен заставить Европу платить за американские поставки оружия Киеву, сообщает издание Breaking Defense. Ранее Байден заявлял, что сделал все возможное для поддержки Украины и использовал все выделенные американской администрации средства на эти цели. "Нужно сказать, мы продолжим снабжать Украину, но европейцы будут за это платить. У европейцев есть деньги. Но у них нет (вооружений – ред.). В этом проблема, они истощили свои запасы, а их объемы производства далеко не достаточны… именно американская военная индустрия продолжит обеспечивать боевые действия, если Украина в них останется", - приводит издание слова чиновника, который дал комментарий журналистам на прошлой неделе. Согласно недавнему опросу издания USA Today и Саффолкского университета, половина американцев поддерживает намерение Трампа сократить военную помощь Украине и добиваться начала переговорного процесса с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, нато