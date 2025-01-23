https://ria.ru/20250123/tramp-1995054324.html

Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США

Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США

Президент США Дональд Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T00:29:00+03:00

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в мире

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища, сообщили в Белом доме. "Исполняя свои полномочия, президент Трамп еще больше ограничил доступ к положениям иммиграционного законодательства, позволяющие любому нелегальному иностранцу, который участвовал во вторжении через южную границу Соединенных Штатов, оставаться в США, например ради убежища", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html

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в мире, сша, дональд трамп