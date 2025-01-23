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Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США - РИА Новости, 23.01.2025
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00:29 23.01.2025 (обновлено: 01:54 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054324.html
Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США
Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США
Президент США Дональд Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:29:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища, сообщили в Белом доме. "Исполняя свои полномочия, президент Трамп еще больше ограничил доступ к положениям иммиграционного законодательства, позволяющие любому нелегальному иностранцу, который участвовал во вторжении через южную границу Соединенных Штатов, оставаться в США, например ради убежища", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США

Трамп ограничил право нелегалов оставаться в США под предлогом поиска убежища

© AP Photo / Eric GayНелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища, сообщили в Белом доме.
"Исполняя свои полномочия, президент Трамп еще больше ограничил доступ к положениям иммиграционного законодательства, позволяющие любому нелегальному иностранцу, который участвовал во вторжении через южную границу Соединенных Штатов, оставаться в США, например ради убежища", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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