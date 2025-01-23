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В Архангельской области спасли раненого тюленя - РИА Новости, 23.01.2025
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Хорошие новости
 
13:35 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html
В Архангельской области спасли раненого тюленя
В Архангельской области спасли раненого тюленя - РИА Новости, 23.01.2025
В Архангельской области спасли раненого тюленя
Дорожные рабочие обнаружили раненого тюленя на трассе Архангельск – Северодвинск и вызвали спасателей, которые вернули заблудившееся млекопитающее в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:35:00+03:00
2025-01-23T13:35:00+03:00
хорошие новости
архангельск
северодвинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Дорожные рабочие обнаружили раненого тюленя на трассе Архангельск – Северодвинск и вызвали спасателей, которые вернули заблудившееся млекопитающее в естественную среду, сообщили в службе спасения имени И.А. Поливаного. "В областную службу спасения обратились специалисты ООО "Мостоотряд". На трассе Северодвинск-Архангельск, в районе Пирсов, недалеко от места проведения ремонтных работ автодороги, рабочие заметили тюленя", - говорится в сообщении. Для транспортировки животного выехали спасатели совместно со специалистом СевПИНРО Владиславом Светочевым, который предположил, что животное потерялось, искало морскую воду. Специалист пояснил, что тюленя нужно отпускать в правильное место, иначе оно каждый раз будет возвращаться в город в поисках моря. Тюленя обнаружили в 150 метрах от дороги. По словам Светочева, животное травмировано незначительно, рана заживет в естественной среде обитания. В сетке тюленя перенесли до автомобиля и транспортировали до базы Архангельского АКАСЦ МЧС России. "Спасатели Арктического центра на воздушной подушке вывезли тюленя в родную стихию. Животное отпущено в море в районе Чижовского рейда", - рассказали в службе спасения.
https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html
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архангельск, северодвинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, архангельская область
Хорошие новости, Архангельск, Северодвинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Архангельская область
В Архангельской области спасли раненого тюленя

В Архангельской области спасатели вернули раненого тюленя в море

© Фото : Служба Спасения им. И.А. Поливаного/ВКонтактеСпасатели вернули раненого тюленя в естественную среду в Архангельске
Спасатели вернули раненого тюленя в естественную среду в Архангельске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Служба Спасения им. И.А. Поливаного/ВКонтакте
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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Дорожные рабочие обнаружили раненого тюленя на трассе Архангельск – Северодвинск и вызвали спасателей, которые вернули заблудившееся млекопитающее в естественную среду, сообщили в службе спасения имени И.А. Поливаного.
"В областную службу спасения обратились специалисты ООО "Мостоотряд". На трассе Северодвинск-Архангельск, в районе Пирсов, недалеко от места проведения ремонтных работ автодороги, рабочие заметили тюленя", - говорится в сообщении.
© Фото : Служба Спасения им. И.А. Поливаного/ВКонтактеСпасатели вернули раненого тюленя в естественную среду в Архангельске
Спасатели вернули раненого тюленя в естественную среду в Архангельске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Служба Спасения им. И.А. Поливаного/ВКонтакте
Спасатели вернули раненого тюленя в естественную среду в Архангельске
Для транспортировки животного выехали спасатели совместно со специалистом СевПИНРО Владиславом Светочевым, который предположил, что животное потерялось, искало морскую воду. Специалист пояснил, что тюленя нужно отпускать в правильное место, иначе оно каждый раз будет возвращаться в город в поисках моря.
Тюленя обнаружили в 150 метрах от дороги. По словам Светочева, животное травмировано незначительно, рана заживет в естественной среде обитания. В сетке тюленя перенесли до автомобиля и транспортировали до базы Архангельского АКАСЦ МЧС России. "Спасатели Арктического центра на воздушной подушке вывезли тюленя в родную стихию. Животное отпущено в море в районе Чижовского рейда", - рассказали в службе спасения.
Спасенный тюлень, выпущенный в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Хорошие новостиАрхангельскСеверодвинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияАрхангельская область
 
 
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