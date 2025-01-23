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В Архангельской области спасли раненого тюленя

В Архангельской области спасли раненого тюленя - РИА Новости, 23.01.2025

В Архангельской области спасли раненого тюленя

Дорожные рабочие обнаружили раненого тюленя на трассе Архангельск – Северодвинск и вызвали спасателей, которые вернули заблудившееся млекопитающее в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:35:00+03:00

2025-01-23T13:35:00+03:00

2025-01-23T13:35:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Дорожные рабочие обнаружили раненого тюленя на трассе Архангельск – Северодвинск и вызвали спасателей, которые вернули заблудившееся млекопитающее в естественную среду, сообщили в службе спасения имени И.А. Поливаного. "В областную службу спасения обратились специалисты ООО "Мостоотряд". На трассе Северодвинск-Архангельск, в районе Пирсов, недалеко от места проведения ремонтных работ автодороги, рабочие заметили тюленя", - говорится в сообщении. Для транспортировки животного выехали спасатели совместно со специалистом СевПИНРО Владиславом Светочевым, который предположил, что животное потерялось, искало морскую воду. Специалист пояснил, что тюленя нужно отпускать в правильное место, иначе оно каждый раз будет возвращаться в город в поисках моря. Тюленя обнаружили в 150 метрах от дороги. По словам Светочева, животное травмировано незначительно, рана заживет в естественной среде обитания. В сетке тюленя перенесли до автомобиля и транспортировали до базы Архангельского АКАСЦ МЧС России. "Спасатели Арктического центра на воздушной подушке вывезли тюленя в родную стихию. Животное отпущено в море в районе Чижовского рейда", - рассказали в службе спасения.

https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html

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архангельск, северодвинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, архангельская область