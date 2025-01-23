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"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине - РИА Новости, 23.01.2025
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10:46 23.01.2025 (обновлено: 15:30 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине - РИА Новости, 23.01.2025
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине
Украине придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, пишет Times. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:46:00+03:00
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в мире
украина
сша
россия
михаил шеремет
дональд трамп
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, пишет Times.&quot;Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки. Для Украины это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластят западные гарантии безопасности остальной части страны&quot;, — говорится в материале.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html
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в мире, украина, сша, россия, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф
В мире, Украина, США, Россия, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине

Times: Украине придется отказаться от территорий ради завершения конфликта

© Getty Images / Scott PetersonУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Scott Peterson
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, пишет Times.
«

"Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки. Для Украины это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластят западные гарантии безопасности остальной части страны", — говорится в материале.

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На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
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