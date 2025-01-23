https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине - РИА Новости, 23.01.2025
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине
Украине придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, пишет Times. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:46:00+03:00
2025-01-23T10:46:00+03:00
2025-01-23T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, пишет Times."Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки. Для Украины это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластят западные гарантии безопасности остальной части страны", — говорится в материале.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
https://ria.ru/20250123/ultimatum-1995081030.html
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В мире, Украина, США, Россия, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ
"Руками Трампа". СМИ рассказали, от чего придется отказаться Украине
Times: Украине придется отказаться от территорий ради завершения конфликта