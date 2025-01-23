https://ria.ru/20250123/svo-1995159662.html

Астраханцы отправили 12 тонн гуманитарного груза землякам – бойцам СВО

Астраханцы отправили 12 тонн гуманитарного груза землякам – бойцам СВО - РИА Новости, 23.01.2025

Астраханцы отправили 12 тонн гуманитарного груза землякам – бойцам СВО

Астраханцы отправили проходящим службу в зоне спецоперации землякам свыше 12 тонн гуманитарного груза, включая средства спецсвязи, генераторы, сварочные... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:50:00+03:00

2025-01-23T15:50:00+03:00

2025-01-23T15:50:00+03:00

надежные люди

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Астраханцы отправили проходящим службу в зоне спецоперации землякам свыше 12 тонн гуманитарного груза, включая средства спецсвязи, генераторы, сварочные аппараты, печи-буржуйки и строительные материалы, сообщила пресс-служба губернатора Игоря Бабушкина в своем Telegram-канале. "Астраханцы отправили гуманитарную помощь землякам – бойцам СВО. Более 12 тонн гуманитарного груза волонтеры доставили на территорию Запорожской области, в Курскую и Белгородскую области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в составе гуманитарной помощи необходимые для военнослужащих средства спецсвязи, автозапчасти и автомобильные покрышки, генераторы, сварочные аппараты, емкости для воды, маскировочные сети и блиндажные свечи, печи-буржуйки, строительные материалы, продукты питания. Гуманитарную помощь доставляли из разных районов Астраханской области в город Камызяк, а оттуда отправили "за ленточку". По словам главы Камызякского района Михаила Черкасова, бойцам доставят также индивидуальные посылки от родных и односельчан.

https://ria.ru/20250122/svo-1995032521.html

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игорь бабушкин