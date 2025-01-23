В США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов, пишут СМИ
Axios: мигранты и правозащитники в США готовятся к рейдам по депортации
© Getty Images / Anadolu/Peter ZayПолицейские автомобили возле офиса Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Шарлотте. Январь 2025
© Getty Images / Anadolu/Peter Zay
Полицейские автомобили возле офиса Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Шарлотте. Январь 2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Иммигранты и правозащитные группы в США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов в рамках мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал Axios.
"Иммигранты и правозащитные группы по всей стране готовятся к волнам рейдов, обещанных президентом Трампом в рамках его плана по депортации миллионов людей, не имеющих права пребывать в США", - говорится в материале портала.
По информации Axios, путаница и слухи вокруг того, как будут проводиться рейды и что будет с теми, кого задержат, приводят к тому, что некоторые обеспокоенные мигранты отказываются идти на работу или отправлять своих детей в школы.
По словам исполнительного директора Коалиции по защите прав иммигрантов и беженцев штата Иллинойс Лоуренса Бенито, только в понедельник на горячую линию организации поступили 400 звонков, в то время как за январский период, предшествовавший инаугурации Трампа, их было 800.
Кроме того, в других подобных организациях мигрантам выдают памятки с рекомендацией не пускать федеральных агентов в свои дома без наличия соответствующего ордера. "Некоторые группы готовят целую армию адвокатов, чтобы погрузиться в дела иммигрантов", - говорится в материале.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. -0-