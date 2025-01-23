https://ria.ru/20250123/ssha-1995157850.html

В США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов, пишут СМИ

В США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2025

В США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов, пишут СМИ

Иммигранты и правозащитные группы в США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов в рамках мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:45:00+03:00

2025-01-23T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Иммигранты и правозащитные группы в США готовятся к рейдам по депортации нелегальных мигрантов в рамках мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал Axios. "Иммигранты и правозащитные группы по всей стране готовятся к волнам рейдов, обещанных президентом Трампом в рамках его плана по депортации миллионов людей, не имеющих права пребывать в США", - говорится в материале портала. По информации Axios, путаница и слухи вокруг того, как будут проводиться рейды и что будет с теми, кого задержат, приводят к тому, что некоторые обеспокоенные мигранты отказываются идти на работу или отправлять своих детей в школы. По словам исполнительного директора Коалиции по защите прав иммигрантов и беженцев штата Иллинойс Лоуренса Бенито, только в понедельник на горячую линию организации поступили 400 звонков, в то время как за январский период, предшествовавший инаугурации Трампа, их было 800. Кроме того, в других подобных организациях мигрантам выдают памятки с рекомендацией не пускать федеральных агентов в свои дома без наличия соответствующего ордера. "Некоторые группы готовят целую армию адвокатов, чтобы погрузиться в дела иммигрантов", - говорится в материале. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. -0-

https://ria.ru/20250118/tramp-1994327092.html

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в мире, сша, иллинойс, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025