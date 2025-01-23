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США направят полторы тысячи военных на границу с Мексикой - РИА Новости, 23.01.2025
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01:19 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ssha-1995057484.html
США направят полторы тысячи военных на границу с Мексикой
США направят полторы тысячи военных на границу с Мексикой - РИА Новости, 23.01.2025
США направят полторы тысячи военных на границу с Мексикой
США направляют на границу с Мексикой полторы тысячи военных по решению американского президента Дональда Трампа, которым предстоит заняться усилением защиты... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США направляют на границу с Мексикой полторы тысячи военных по решению американского президента Дональда Трампа, которым предстоит заняться усилением защиты территории страны, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп подписал исполнительный указ - 1,5 тысячи дополнительных военнослужащих (будут направлены - ред.) на южную границу Соединенных Штатов", - сообщила она журналистам. Левитт подчеркнула, что ключевой миссией Пентагона при администрации республиканца будет обеспечение безопасности США. "Американский народ ждал такого момента, как этот, когда наше министерство обороны действительно всерьез отнесется к национальной безопасности. Это приоритет номер один для американского народа", - отметила она. В свой первый день после возвращения к власти в США Трамп также подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054432.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США направят полторы тысячи военных на границу с Мексикой

Белый дом: США направят полторы тысячи военных на границу с Мексикой

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США направляют на границу с Мексикой полторы тысячи военных по решению американского президента Дональда Трампа, которым предстоит заняться усилением защиты территории страны, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп подписал исполнительный указ - 1,5 тысячи дополнительных военнослужащих (будут направлены - ред.) на южную границу Соединенных Штатов", - сообщила она журналистам.
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Левитт подчеркнула, что ключевой миссией Пентагона при администрации республиканца будет обеспечение безопасности США.
"Американский народ ждал такого момента, как этот, когда наше министерство обороны действительно всерьез отнесется к национальной безопасности. Это приоритет номер один для американского народа", - отметила она.
В свой первый день после возвращения к власти в США Трамп также подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан.
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В миреСШАМексикаДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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