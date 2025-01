https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995202516.html

Спецоперация, 23 января: российские войска освободили Соленое в ДНР

Спецоперация, 23 января: российские войска освободили Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

Спецоперация, 23 января: российские войска освободили Соленое в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек, следует из сводки министерства. Авиация и артиллерия нанесли поражение критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило Минобороны. На курском направлении противник за сутки потерял более 270 человек и два танка, добавило ведомство. Отправка натовских солдат на Украину Украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные ходом обсуждений, ведущихся между Киевом и западными партнерами. По оценкам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиля Гранда, сил численностью около 40 тысяч военных могло бы быть достаточно, чтобы не стать "легкой целью", а также не требовать немедленного подкрепления. Он отметил, что подобные силы, скорее всего, могли бы быть сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, а также при участии прибалтийских стран и Северной Европы. Одновременно газета пишет, что европейские страны из-за нехватки денег могут посчитать отправку своих военных на Украину реальной альтернативой предоставлению Киеву многомиллиардной военной помощи. Как отмечает Financial Times, европейские союзники ведут переговоры по поводу идеи отправки военных на Украину в рамках урегулирования конфликта. Сообщается, что этот вопрос будет обсуждаться вместе с британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте на неформальном саммите ЕС в феврале. Пока же только страны Прибалтики высказались в поддержку этой меры, если речь будет идти о более масштабной миссии с другими союзниками. По данным, приведенным газетой Politico со ссылкой на европейского чиновника, Франция и Британия уже начали предварительно планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что интервенция сил НАТО на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Генсек НАТО Марк Рютте в тоже время заявил, что альянс должен нарастить, а не сокращать поддержку Украины, чтобы изменить "неправильную" траекторию конфликта. Позиция Украины на переговорах По словам Рютте, задача НАТО - обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров для достижения "устойчивого мира". Для этого, как утверждает генсек альянса, необходимо членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что у России не может быть права вето на расширение альянса. При этом, как пишет журнал Foreign Policy, любая мирная договоренность по Украине, скорее всего, приведет к тому, что она в течение неопределенного периода не сможет вступить в НАТО. Кроме того, согласно сообщению журнала, который ссылается на высокопоставленного западного чиновника, НАТО вряд ли одобрит распространение на Украину действия 5-го пункта устава о коллективной обороне в рамках урегулирования конфликта. Захарова заявила, что слова Владимира Зеленского о том, что переговоры России и Украины весной 2022 года о завершении конфликта якобы не были переговорами, - это дезинформация. На брифинге для СМИ она обратила внимание на заявления Зеленского в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Зеленского, российско-украинские переговоры начала 2022 года якобы нельзя назвать переговорами. Американцы возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВОАмериканский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник нового лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл. "Путин и Байден не говорили друг с другом на протяжении трех с половиной лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Нужно уметь разговаривать с людьми. Переговоры - это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете переговоров, поэтому думаю, что американцы чрезвычайно разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не говорят друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", - заявил Гренелл на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что в период президентства Байдена у США не было стремления к переговорам, американские дипломаты оказались "отброшены в сторону". НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для их обучения там, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Бычко рассказал, как в числе других украинских военных оказался на базе Warcope. "Пересекли границу (c Польшей – ред.). Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт вооруженных сил Британии, (замаскированный – ред.) под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон", - сказал он. "Там мы находились на хабе – это логистический центр вооруженных сил Британии. Нам выдали одежду, каски, броню и отправили на учебный центр Warcope", - добавил Бычко. Как сообщил Бычко, инструкторы НАТО на базе Warcope и в Ла-Куртине, готовя бойцов ВСУ, используют старые методы, не отвечающие реалиям современных военных конфликтов - это, в частности, касается использования беспилотников. Европейцы не понимают, как работать в новых условиях, отметил пленный. Обучение на базе Warcope представляло собой просто курс молодого бойца, пояснил Бычко.

