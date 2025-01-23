https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995157189.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:55:00+03:00

2025-01-23T16:55:00+03:00

2025-01-23T16:55:00+03:00

инфографика

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 января 2025 годаПоражены 144 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов и критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. Средства ПВО сбили 29 БПЛА.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражена контратака противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 270 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 41 177 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 739 танков и других бронемашин, 1510 реактивных систем залпового огня, 20 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 616 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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