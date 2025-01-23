https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995063864.html

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2025

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, размещенный на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:12:00+03:00

2025-01-23T05:12:00+03:00

2025-01-23T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "Разведчики засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположной стороне реки Днепр, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны. Командованием было принято решение нанести по нему удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил цель", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты. После поражения объекта противника, расчет немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

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херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)