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Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 23.01.2025
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, размещенный на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:12:00+03:00
2025-01-23T05:12:00+03:00
2025-01-23T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "Разведчики засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположной стороне реки Днепр, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны. Командованием было принято решение нанести по нему удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил цель", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты. После поражения объекта противника, расчет немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра