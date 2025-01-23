В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению
Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать международного суда.
Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России, а для начала переговоров РФ должна вывести свои войска как минимум на границы февраля 2022 года.
"А кто его спрашивал? Пусть привыкает к забвению и ждет международного суда. Мир слегка изменился. Зеленский больше не сможет топать ножками и просить военные транши для геноцида украинского народа, прикрываясь историческим американско-европейским нарративом о недопустимости сильной и "агрессивной" России. Все больше жителей разных стран осознают, что своими налогами они спонсировали массовые убийства мирных граждан, а никак не защиту "бедных украинцев от плохих русских", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, так как юридически давно перестал быть президентом Украины.
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"А за присоединение к России в исторических регионах, в том числе и Херсонщине, люди голосовали тысячами. И это был настоящий праздник, уж поверьте. Я был на местах проведения референдума и видел все своими глазами. Именно волеизъявление народа и право на самоопределение — один из основных принципов международного права, если вдруг кто забыл", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.