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В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению - РИА Новости, 23.01.2025
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02:12 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/sovfed-1995059373.html
В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению
В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению - РИА Новости, 23.01.2025
В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:12:00+03:00
2025-01-23T02:12:00+03:00
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
игорь кастюкевич
владимир путин
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать международного суда. Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России, а для начала переговоров РФ должна вывести свои войска как минимум на границы февраля 2022 года. "А кто его спрашивал? Пусть привыкает к забвению и ждет международного суда. Мир слегка изменился. Зеленский больше не сможет топать ножками и просить военные транши для геноцида украинского народа, прикрываясь историческим американско-европейским нарративом о недопустимости сильной и "агрессивной" России. Все больше жителей разных стран осознают, что своими налогами они спонсировали массовые убийства мирных граждан, а никак не защиту "бедных украинцев от плохих русских", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, так как юридически давно перестал быть президентом Украины. "А за присоединение к России в исторических регионах, в том числе и Херсонщине, люди голосовали тысячами. И это был настоящий праздник, уж поверьте. Я был на местах проведения референдума и видел все своими глазами. Именно волеизъявление народа и право на самоопределение — один из основных принципов международного права, если вдруг кто забыл", - сказал сенатор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250120/kosachev-1994707102.html
https://ria.ru/20250118/klimov-1994348659.html
https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993064897.html
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, игорь кастюкевич, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Игорь Кастюкевич, Владимир Путин, ООН
В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению

Сенатор Кастюкевич посоветовал Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкать к забвению и ждать международного суда.
Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России, а для начала переговоров РФ должна вывести свои войска как минимум на границы февраля 2022 года.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Совфеде заявили, что вопросов к Трампу после инаугурации стало больше
20 января, 21:36
"А кто его спрашивал? Пусть привыкает к забвению и ждет международного суда. Мир слегка изменился. Зеленский больше не сможет топать ножками и просить военные транши для геноцида украинского народа, прикрываясь историческим американско-европейским нарративом о недопустимости сильной и "агрессивной" России. Все больше жителей разных стран осознают, что своими налогами они спонсировали массовые убийства мирных граждан, а никак не защиту "бедных украинцев от плохих русских", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, так как юридически давно перестал быть президентом Украины.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России
18 января, 11:16
"А за присоединение к России в исторических регионах, в том числе и Херсонщине, люди голосовали тысячами. И это был настоящий праздник, уж поверьте. Я был на местах проведения референдума и видел все своими глазами. Именно волеизъявление народа и право на самоопределение — один из основных принципов международного права, если вдруг кто забыл", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде
10 января, 10:28
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийИгорь КастюкевичВладимир ПутинООН
 
 
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