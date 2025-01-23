https://ria.ru/20250123/sotspodderzhka-1995188370.html
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки - РИА Новости, 23.01.2025
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:37:00+03:00
2025-01-23T17:37:00+03:00
2025-01-23T17:52:00+03:00
россия
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.По словам министра, общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году — почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году.
https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 мер социальной поддержки