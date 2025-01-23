https://ria.ru/20250123/sotspodderzhka-1995188370.html

В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки

В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки - РИА Новости, 23.01.2025

В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки

Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:37:00+03:00

2025-01-23T17:37:00+03:00

2025-01-23T17:52:00+03:00

россия

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.По словам министра, общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году — почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году.

https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)