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В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки - РИА Новости, 23.01.2025
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17:37 23.01.2025 (обновлено: 17:52 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/sotspodderzhka-1995188370.html
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки - РИА Новости, 23.01.2025
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:37:00+03:00
2025-01-23T17:52:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.По словам министра, общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году — почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году.
https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html
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россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 мер социальной поддержки

© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размеры свыше 40 мер социальной поддержки будут увеличены на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
По словам министра, общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году — почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году.
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей
Вчера, 17:40
 
РоссияОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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