https://ria.ru/20250123/siriya-1995194106.html

Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии

Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии - РИА Новости, 23.01.2025

Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:03:00+03:00

2025-01-23T18:03:00+03:00

2025-01-23T18:18:00+03:00

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сергей лавров

хакан фидан

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в стране на основе сохранения ее целостности и обеспечения законных прав всех сирийских граждан, сообщил в четверг МИД России."В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР (Сирийской Арабской Республики - ред.). Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность объединения усилий всех "внешних игроков", способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Лавров и Фидан договорились поддерживать тесный контакт по сирийской проблематике и другим актуальным региональным вопросам.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250122/siriya-1995026789.html

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в мире, турция, сирия, россия, сергей лавров, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024