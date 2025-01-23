https://ria.ru/20250123/siriya-1995194106.html
Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии
Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии - РИА Новости, 23.01.2025
Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:03:00+03:00
2025-01-23T18:03:00+03:00
2025-01-23T18:18:00+03:00
в мире
турция
сирия
россия
сергей лавров
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в стране на основе сохранения ее целостности и обеспечения законных прав всех сирийских граждан, сообщил в четверг МИД России."В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР (Сирийской Арабской Республики - ред.). Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность объединения усилий всех "внешних игроков", способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Лавров и Фидан договорились поддерживать тесный контакт по сирийской проблематике и другим актуальным региональным вопросам.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250122/siriya-1995026789.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2bb73646a1df4a3e66cb50c36a60916e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, россия, сергей лавров, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Турция, Сирия, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров и МИД Турции договорились оставаться в контакте по Сирии
Лавров и МИД Турции договорились оставаться в тесном контакте по Сирии