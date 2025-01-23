"Нет живой силы": в США сделали заявление о положении в зоне СВО
Риттер: Украина уже никак не сможет оставить продвижение российских войск
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украина уже не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Россия сегодня победила в войне на истощение, и она продолжит продвигаться так же, как он это делает сейчас. Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить. Нет такого количества оборудования или живой силы, которая может стабилизировать ситуацию. Машина по истощению настолько на стороне России, что перемалывает все, что украинцы в нее бросают", — объяснил он.
Экс-разведчик также выразил мнение, что Россия не будет даже смотреть в сторону заморозки конфликта, потому что понимает, что этот перерыв Запад использует для перевооружения и улучшения своего положения, а новый президент Дональд Трамп должен изначально исходить из того, что Россия в любом случае успешно достигнет всех целей СВО.
Ранее Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться ранее, чем через полгода, при этом до этого он заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта всего за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Агентство Bloomberg14 января со ссылкой на источники передавало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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