https://ria.ru/20250123/shandalovich-1995117727.html

Элиссан Шандалович провел заседание парламента Карелии

Элиссан Шандалович провел заседание парламента Карелии - РИА Новости, 23.01.2025

Элиссан Шандалович провел заседание парламента Карелии

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович после службы врачом в зоне СВО провел первое в 2025 году заседание регионального парламента,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:16:00+03:00

2025-01-23T13:16:00+03:00

2025-01-23T13:16:00+03:00

республика карелия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович после службы врачом в зоне СВО провел первое в 2025 году заседание регионального парламента, где рассказал о службе в течение полугода в военно-полевом госпитале в ЛНР, сообщает пресс-служба Заксобрания. "Мой опыт врача анестезиолога-реаниматолога и опыт работы главным врачом был востребован. И с коллегами из разных регионов нашей страны мы работали как одна большая семья, одна большая команда и спасали жизни наших ребят. Мое участие в СВО еще раз убедило меня том, что с такими воинами, с такими докторами, медицинскими сестрами, добровольцами, которые проявляют самые лучшие качества на службе Отечеству, Россия обязательно победит", - приводятся в сообщении слова Шандаловича. Он поблагодарил всех жителей Карелии, коллег-депутатов, главу Карелии Артура Парфенчикова, и.о. спикера Ольгу Шмаеник за поддержку и помощь, которую республика оказывает фронту. "Законодательное Собрание будет продолжать работать на благо Республики Карелии и нашей великой страны, а значит и приближать победу... Уверен, что нам нужно становиться сильнее, находить наиболее оптимальные решения и согласие в сложных ситуациях, уметь переступать через амбиции в интересах общего дела, в интересах земляков, продолжать помогать фронту, участникам СВО и их близким", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250117/zavod-1994204390.html

республика карелия

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республика карелия