https://ria.ru/20250123/shakhta-1995170543.html
В шахте на востоке Турции прогремел взрыв
В шахте на востоке Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 23.01.2025
В шахте на востоке Турции прогремел взрыв
Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих, сообщило агентство İhlas (İHA). РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:31:00+03:00
2025-01-23T16:31:00+03:00
2025-01-23T16:36:00+03:00
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих, сообщило агентство İhlas (İHA)."На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20250122/polsha-1994990980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В шахте на востоке Турции прогремел взрыв
В шахте на востоке Турции прогремел взрыв, под завалами остаются люди