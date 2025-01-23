https://ria.ru/20250123/shakhta-1995170543.html

В шахте на востоке Турции прогремел взрыв

В шахте на востоке Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 23.01.2025

В шахте на востоке Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих, сообщило агентство İhlas (İHA). РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:31:00+03:00

2025-01-23T16:31:00+03:00

2025-01-23T16:36:00+03:00

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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих, сообщило агентство İhlas (İHA)."На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", - сообщило агентство.

https://ria.ru/20250122/polsha-1994990980.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция