https://ria.ru/20250123/rudenya-1995176541.html

Руденя провел встречу с командованием подводного крейсера К-456 "Тверь"

Руденя провел встречу с командованием подводного крейсера К-456 "Тверь" - РИА Новости, 23.01.2025

Руденя провел встречу с командованием подводного крейсера К-456 "Тверь"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг провел встречу с командованием атомного подводного ракетного крейсера К-456 "Тверь" Тихоокеанского флота,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:56:00+03:00

2025-01-23T16:56:00+03:00

2025-01-23T16:56:00+03:00

тверская область

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995175716_0:80:1281:800_1920x0_80_0_0_cda4197df2a183d670232dd2d028e579.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг провел встречу с командованием атомного подводного ракетного крейсера К-456 "Тверь" Тихоокеанского флота, сообщает пресс-службе регионального правительства. На встрече присутствовали командир, капитан 1 ранга Захар Елькин и заместитель командира, капитан 3 ранга Станислав Дворник, сенатор РФ Андрей Епишин, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, глава Твери Алексей Огоньков. Отмечается, что атомный подводный крейсер К-456 "Тверь" носит название в честь столицы Верхневолжья с 2011 года. В начале этого года в рамках торжеств, приуроченных к 120-летию образования Подводных сил Тихоокеанского флота, личный состав крейсера "Тверь" был признан лучшим по тактической выучке и подтвердил право подразделения носить почетное звание "Ударное". "От имени жителей Тверской области поздравляем с высокой и заслуженной наградой. Для нас большая гордость иметь в составе Военно-морских сил Российской Федерации крейсер с наименованием "Тверь". В год 80-летия Великой Победы, который объявлен президентом Годом защитника Отечества, мы приглашаем вас принять участие в наших торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы", - приводит пресс-служба слова Рудени. Участники встречи обсудили направления развития сотрудничества и вопросы укрепления шефских связей. В частности, речь шла о работе по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, подготовке будущих защитников Отечества. За заслуги в приумножении воинской славы тверской земли и значительный вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения Руденя вручил экипажу крейсера Почетную грамоту губернатора Тверской области. В рамках визита в Верхневолжье экипаж крейсера "Тверь" в Ржевском округе возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, в Старице – к памятнику адмиралу В.А. Корнилову. В программе поездки также возложение цветов к памятнику морякам-подводникам в Твери, Обелиску Победы, стеле "Город воинской славы", встреча с депутатами Тверской городской Думы, посещение Музея живописи Валентина Сидорова "На теплой земле", Спасо-Преображенского кафедрального собора. В настоящее время в Военно-морском флоте нашей страны несут службу шесть судов, названия которых связаны с Тверской областью.

https://ria.ru/20250123/verkhnevolzhe-1995174943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя