https://ria.ru/20250123/rudenya-1995174082.html

Руденя определил задачи в сфере госзакупок в Тверской области на 2025 год

Руденя определил задачи в сфере госзакупок в Тверской области на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025

Руденя определил задачи в сфере госзакупок в Тверской области на 2025 год

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг в регионе на 2025 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:50:00+03:00

2025-01-23T16:50:00+03:00

2025-01-23T16:50:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг в регионе на 2025 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Итоги проведения в Тверской области закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в 2024 году и задачи на 2025 год рассмотрены первым вопросом на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. В пресс-службе напомнили, что в 2024 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, обеспечивающий дальнейшее развитие национального режима предоставления преимуществ отечественным поставщикам товаров и услуг. Положения закона начали действовать с 1 января текущего года. "Это существенно повышает возможности для участия в госзакупках хозяйствующих субъектов, включая малые и средние предприятия Тверской области. Важно, что сегодня госзакупки являются одним из форматов поддержи отечественных производителей. Необходимо отметить, что в 2024 году объем конкурентных закупок в нашем регионе существенно увеличился – почти на 40%. Активное привлечение участников конкурентных процедур позволило сэкономить порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей бюджетных средств. Это очень серьезная цифра", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что всего в Тверской области в прошлом году произведено 7,77 тысячи закупок. Среди товаров и услуг, закупаемых конкурентными способами, – продукты питания для областных учреждений, лекарства, медицинские изделия и оборудование, строительство и ремонт зданий, ремонт дорог и другие. Сформирован график приоритетных закупок на 2025 год. В него включены социально значимые закупки, а также необходимые для реализации национальных проектов. В том числе это ремонтные работы и приобретение оборудования для учреждений образования, установка ФАПов и врачебных амбулаторий, детских и спортивных площадок в муниципалитетах и много другое. По данным регионального Минфина, в прошлом году были проведены опережающие закупки, то есть часть контрактов на 2025 год уже заключена. Глава региона поручил до конца первого квартала 2025 года обеспечить заключение 100% контрактов на проведение ключевых работ – дорожных, ремонтно-строительных и по благоустройству территорий, обеспечить строгий контроль за соблюдением предусмотренных контрактами сроков реализации проектов. Руденя подчеркнул необходимость строгого контроля за качеством товаров, особенно поставляемых в учреждения образования, здравоохранения, социальные организации. Губернатор также поставил задачи по совершенствованию работы в сфере госзакупок со стороны муниципалитетов, увеличению доли тверских предприятий и организаций в поставках товаров и услуг. В настоящее время участниками контрактной системы Верхневолжья являются более 450 региональных, свыше 30 муниципальных заказчиков и почти 2 тысячи поставщиков, из которых 519 – тверские компании. Местные производители также участвуют в закупках на поставку продукции в другие регионы страны.

https://ria.ru/20250121/roddom-1994882736.html

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игорь руденя