https://ria.ru/20250123/rossija-1995079812.html
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше - РИА Новости, 23.01.2025
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше
Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:43:00+03:00
2025-01-23T09:43:00+03:00
2025-01-23T09:43:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке - одежда должны быть закрытой, чтобы клещ не мог заползти, дополнительно необходимо использовать средства для защиты от клещей.
https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше
Роспотребнадзор: сезон активности клещей может начаться раньше, чем обычно