https://ria.ru/20250123/rossija-1995079812.html

Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше

Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше - РИА Новости, 23.01.2025

Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше

Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:43:00+03:00

2025-01-23T09:43:00+03:00

2025-01-23T09:43:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке - одежда должны быть закрытой, чтобы клещ не мог заползти, дополнительно необходимо использовать средства для защиты от клещей.

https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)