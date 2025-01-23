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Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше - РИА Новости, 23.01.2025
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09:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rossija-1995079812.html
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше - РИА Новости, 23.01.2025
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше
Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:43:00+03:00
2025-01-23T09:43:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке - одежда должны быть закрытой, чтобы клещ не мог заползти, дополнительно необходимо использовать средства для защиты от клещей.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше

Роспотребнадзор: сезон активности клещей может начаться раньше, чем обычно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей
Исследование иксодовых клещей - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке - одежда должны быть закрытой, чтобы клещ не мог заползти, дополнительно необходимо использовать средства для защиты от клещей.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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